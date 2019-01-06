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"الإسكان" تطرح أراض استثمارية في المنصورة والعلمين الجديدتين

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الاسكان

عصام الشربيني

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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطع أراضٍ لإقامة أنشطة خدمية استثمارية بمدينة المنصورة الجديدة، حيث تمت الموافقة على تخصيص 7 قطع أراضٍ بالمرحلة الأولي بمدينة المنصورة الجديدة، لإقامة الأنشطة التالية (طبي – تجاري - محطة تموين وخدمة سيارات – مدارس – إداري).
ووافق مجلس الإدارة، على طلب وزارة الاستثمار، بتخصيص موقع لإنشاء منطقة حرة عامة بمدينة أسوان الجديدة، ونصت الموافقة على قيام جهاز مدينة أسوان الجديدة بترفيق وتنمية قطعة الأرض بمساحة حوالي 187 فدانًا، والكائنة على طريق مصر- أسوان الصحراوي الغربي، بالمنطقة اللوجيستية بمدينة أسوان الجديدة، لإقامة منطقة حرة عامة بها، نظير حصول "الهيئة" على مقابل الانتفاع الذي يُحصل من المشروعات الاستثمارية التي تقام بالمنطقة بالدولار.
وقال طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، في بيان، له ، إنه تمت الموافقة على إتاحة قطعة أرض بمساحة إجمالية 48 فدانًا أي ما يعادل 201600 م2 بمنطقة الامتدادات الشرقية بمدينة بدر، لصالح إنشاء أكاديمية للتدريب على نفقة شركة CSCEC الصينية لتدريب العمالة المصرية على أحدث الأساليب الدولية للبناء وأعمال التشطيبات، بما يخدم الحاجة الملحة لتوافر تلك العمالة فى جميع المشروعات بنطاق العاصمة الإدارية الجديدة، لمدة 7 سنوات كحد أقصى، على أن تؤول ملكية المباني والأجهزة والمعدات بحالتها فور انتهاء المدة للهيئة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إقامة مجمع صناعى لمواد البناء بمساحة حوالى 160 فدانا بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، وقطعة الأرض بمساحة إجمالية حوالى 81 فدانا، لإقامة مشروع تعليم عالٍ "جامعة خاصة" في مدينة ناصر "غرب أسيوط".


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