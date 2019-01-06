» «المسابقات» تحدد موعدة قمة الزمالك والأهلي

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المصريون

الزمالك

الاهلى

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة الزمالك والأهلى يوم 30 مارس المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ17.

وأجلت اللجنة إعلان ملعب المباراة، على أن يتم تحديده بمعرفة الجهات الأمنية، وتقام المباراة فى السابعة مساء.

وأكدت اللجنة أنه سيتم تحديد مواعيد الجولات المتبقية بعد معرفة موقف الأندية المصرية المشاركة في مرحلة دوري المجموعات لبطولة الأندية الأفريقية، كما أشارت اللجنة إلى أنه سيتم تسكين مباريات الزمالك المؤجلة خلال الفترة ما بين 20 فبراير و18 مارس المقبلين على ضوء ما ستسفر عنه قرعة الكونفدرالية الأفريقية المقرر إجراؤها يوم 21 يناير الحالي.

كما أعلنت اللجنة أيضا إقامة جميع مباريات النادي المصري الداخلية والخارجية بإستاد الإسماعيلية بدون جمهور عدا مباراتيه مع الأهلي والزمالك اللتين ستقامان باستاد برج العرب بدون جمهور، ما لم تأت تعليمات جديدة في هذا الشأن من الجهات الأمنية.


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