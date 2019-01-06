«ترامب» يشيد بافتتاح أكبر كنيسة في الشرق الأوسط بمصر

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رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ببناء أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط في مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى ليكون مستقبل مصر أكثر شمولية.

وغرد ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد "سعيد بمشاهدة أصدقائنا في مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط. الرئيس السيسي يقود بلاده لمستقبل أكثر شمولية".

هذا وأنهت كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر استعداداتها، لتشهد صلوات قداس عيد الميلاد التي يرأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، وأساقفة الكنيسة القبطية.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانًا، أى ما يعادل 63 ألف متر مربع.

وتتضمن هذه المساحة مقر الكاتدرائية الذي يمتد لـ7500 متر مربع، وكنيسة (الشعب) تتسع لنحو 1000 مواطن، وتحتوي على ساحة رئيسة، إضافة إلى مبنى المقر البابوي، وصالة استقبال وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية.


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