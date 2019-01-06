  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:13 م
بحث متقدم
الكونجرس

حذف إسرائيل من الخريطة بمكتب فى «الكونجرس» ووضع فلسطين

أرشيفية

استنفار برلماني ضد «التموين» بسبب «الحذف العشوائي»

ترامب

«ترامب» يشيد بافتتاح أكبر كنيسة في الشرق الأوسط بمصر

السيسي

بث مباشر.. السيسي يفتتح مسجد وكنيسة العاصمة الجديدة

برهامي

فتوى «برهامي» بتحريم التهنئة بعيد الميلاد تضعه في مرمى الهجوم

دار القضاء العالي

2018 عام محاكمات المشاهير.. سياسة.. إعلام.. وفن

السعودية

السعودية تنفذ قرارًا لم تتخذه منذ 30 عامًا

عواصف ترابية تصيب الحالة المرورية بالشلل في الشرقية

تحذيرات عاجلة وإعلان الطوارئ.. طقس سيئ يضرب مصر

نتنياهو وترامب

السفير الأمريكي بإسرائيل يكشف موعد إعلان «صفقة القرن»

احتجاجات السودان

تجدد الاحتجاجات في عدد من المدن السودانية

«القومي لحقوق الإنسان» يدين حادث مدينة نصر الإرهابي

الحياة السياسية

محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

تكريم رئيس قطاع التدريب بالقومي لحقوق الإنسان بالمفوضية الدولية

#

أبو سعدة: " تعديل قانون الجمعيات الأهلية قرار جريء"

#

"أبوسعدة" يطالب بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان

#

القومي لحقوق الإنسان يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة

مدينة نصر

الحادث الإرهابي

الرائد مصطفى عبيد

أعرب المجلس لحقوق الإنسان، عن بالغ إدانته واستنكاره للحادث الإرهابي الذي وقع مساء أمس من انفجار قنبلة بعزبة الهجانة بمدينة نصر، وأسفرت عن استشهاد الرائد مصطفى عبيد وإصابة آخرين أثناء فحص "شنطة" كانت تحوى العبوة.

وجدد المجلس في بيان له اليوم، التأكيد على استنكاره وإدانته لكل الأعمال الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها أينما ارتكبت، وأي كانت أغراضها إدانة مستمرة وقاطعة وقوية، على أساس أن الأعمال الإرهابية تمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وتهدف إلى تقويض الحريات الأساسية والسلام والأمن الداخلي والدولي.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الشهيد الرائد مصطفى عبيد، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مانشستر سيتى يتأهل إلى دور الـ32 بكأس الاتحاد
» ديربي تونس.. «الخنيسي» يقود الترجي للفوز على الأفريقي
» رسميًا.. البورصة تصدر الإجراءات المنظمة لصانع السوق
» ترامب: سننسحب من سوريا
» "الإسكان" تطرح أراض استثمارية في المنصورة والعلمين الجديدتين
» «المسابقات» تحدد موعدة قمة الزمالك والأهلي
» استشهاد فلسطينية علي يد طلاب معهد يهودى
» رسميًا.. المصري يضم «سيمبوري» 3 سنوات
» مكالمة "الخطيب" تنهى صفقة ياسر ابراهيم
» خبر سار للمرأة السعودية.. قرار رسمي لدخولها هذا المجال
» مصرع 30 عاملاً في منجم للذهب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء