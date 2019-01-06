"الاستثمار القومى" يرشح 9 شركات للمرحلة الثانية من الطروحات

06 يناير 2019 - 06:01 م

في الوقت الذي لم تحدد الحكومة بعد موقف وموعد إطلاق المرحلة الأولى من برنامح الطروحات الحكومية، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى: إن البنك سيرشح 9 من الشركات التي يساهم فيها لتنضم إلى المرحلة الثانية في برنامج الطروحات الحكومية.



وأضافت، فى بيان صادر عن وزارة التخطيط، أن حصة البنك في رؤوس أموال تلك الشركات تبلغ نحو 1.4 مليار جنيه وهى من الشركات ذات الأداء المتميز حصل منها البنك على أرباح بلغت نحو 4 مليارات جنيه منذ المساهمة فيها.



وقالت: إن تلك الشركات بخلاف 7 شركات أخرى شارك بها البنك فى المرحلة الأولى من برنامج الطروحات والتى تضم 23 شركة تتبع جهات حكومية مختلفة.



وتبلغ مساهمة البنك، فى شركات المرحلة الأولى من برنامج الطروحات 1.3 مليار جنيه، جمع عوائد منها منذ المساهمة فيها بلغت نحو 4 مليارات جنيه أيضا.



وأوضحت السعيد أن العام الماضى شهد تشكيل لجنة متخصصة تضم خبراء قانونيين لوضع تصور لإعادة هيكلة البنك ليواكب التطورات الجارية على الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.



وأضافت، فى بيان صادر عن الوزارة يتناول حصاد عام 2018 بالنسبة لبنك الاستثمار القومى، أنه يتم حاليًا السعي نحو تعديل قانون إنشاء البنك لإعادة هيكلته وتحويله ليصبح واحدا من بنوك الاستثمار وفقا للمعايير الدولية.



وقالت: إن البنك يساهم فى نحو 100 شركة حاليا، وقام بوضع الآليات والنظم تطبيقًا لمبدأ الحوكمة من خلال تشكيل عدة لجان داخلية من شأنها التأكد من سلامة ومراقبة ومتابعة عمل البنك، وهى: لجنة الاستثمار ولجنة الأليكو ولجنة المراجعة ولجنة المرتبات والمكافآت.



