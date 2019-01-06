2018 عام محاكمات المشاهير.. سياسة.. إعلام.. وفن

06 يناير 2019 - 05:50 م

سيظل عام 2018 عالقًا فى أذهان الكثير من السياسيين والإعلاميين والمسئولين فى مصر بعد صدور أحكام قضائية ضد أبرز مشاهير الفن والسياسة والإعلام عن مخالفات قانونية ارتكبوها خلال العام الماضي.

وكانت أعنف الأحكام القضائية التى صدرت فى عام 2018 من نصيب قيادات جماعة الإخوان المسلمين التى تنوعت ما بين المؤبد والإعدام لأشهر قيادات الجماعة على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد الإخوان محمد بديع.

كما حمل عام 2018 أحكامًا قضائية رادعة ضد عدد من التنظيمات المسلحة التى ارتكبت أعمال عنف داخل الأراضى المصرية على رأسها أجناد مصر وتنظيم داعش.

وقد كان لأهل السياسة والفن والإعلام نصيب أيضا من الأحكام القضائية فى عام 2018، والتى تنوعت ما بين الحبس المشدد والغرامة لآخرين.

وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" أبرز الأحكام القضائية الصادرة ضد مشاهير الفن والسياسة والإعلام خلال عام 2018.





أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها

أصدرت محكمة النقض عام 2018, الكثير من الأحكام النهائية التى لا يجوز الطعن عليها مرة أخرى، خاصة بعد صدور قانون الإجراءات الجديد الذى يحولها إلى محكمة موضوع ويجعلها تفصل فى القضايا بشكل نهائى وتتصدى لموضوع القضايا وتعدل فى أحكام الجنايات.

تأييد السجن 3 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه لمرسى

فى 15 أكتوبر قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من محمد مرسى ومحمد البلتاجى وعصام سلطان ومحمود الخضيرى وسعد الكتاتنى وصبحى صالح وعلاء عبدالفتاح وأحمد أبوبركة وتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 30 ديسمبر 2017 بمعاقبتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، كما قضت بمصادرة ما سدده الطاعنون محمود السقا وعمرو حمزاوى وأمير سالم وعلاء عبدالفتاح وتغريمهم وعدم جواز الطعن المقدم من مصطفى النجار ومحمد محمود حامد وشهرته "محمد العمدة "وحمدى الفخرانى ومحمود السقا وعمرو حمزاوى ومحمد منيب ومنتصر الزيات وعبد الحليم قنديل وأمير محمد سالم وعبدالرحمن القرضاوى وبإلزام محمد مرسى بتعويض مؤقت مليون جنيه للقاضى على النمر فى قضية "إهانة القضاء"، وألزمت كذلك كل متهم، عدا توفيق عكاشة ومحمود السقا، بدفع تعويض مدنى قدره مليون جنيه لرئيس نادى القضاة.

"الدفاع الجوى"

وفى 22 نوفمبر، قضت المحكمة برفض طعن 11 متهما من رابطة مشجعى نادى الزمالك والمعروفة إعلاميا باستاد الدفاع الجوى، حيث قضت بتصحيح حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 24 سبتمبر 2017 بتأييد الأحكام الصادرة ضدهم وبإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها على الطاعنين لقيامهم بأحداث شغب باستاد الدفاع الجوى التى وقعت قبل مباراة نادى الزمالك وإنبى وأسفرت عن مقتل 20 مشجعاً من نادى الزمالك.

"مجلس الوزراء"

وفى أحداث مجلس الوزراء قضت برفض الطعن المقدم من 28 طاعنًا وتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادرة ضدهم بأحكام تراوحت بين السجن 10 و5 سنوات وتخفيف العقوبة على 24 آخرين من السجن المؤبد إلى السجن 15 عاما وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة.

"غرفة عمليات رابعة"

قضت المحكمة برفض الطعن المقدم للمرة الثانية من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و17 آخرين من قيادات الإخوان وتأييد حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر ضدهم فى 8 مايو العام الماضى بمعاقبة بديع والقياديين حسام أبوبكر الصديق ومحمود غزلان بالسجن المؤبد ومعاقبة 15 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامهم بإعداد وتنفيذ مخطط إرهابي، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة.

"مقتل اللواء نبيل فراج"

فى 20 يناير، قضت محكمة النقض بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا وبمعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق.

"مذبحة كرداسة"

قضت المحكمة برفض الطعن المقدم من 135 متهما - للمرة الثانية– وتأييد الحكم محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا، وبالسجن المؤبد لـ80 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لحدث كما قضت بتصحيح حكم الجنايات بإلغاء عقوبتى إلزام الطاعنين بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلا بدفع قيمة ما خربوه من أشياء ووضعهم تحت مراقبة الشرطة، وذلك لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

"اقتحام مركز شرطة مطاى"

قضت المحكمة بتأييد الإعدام لـ6 متهمين وبمعاقبة 3 آخرين بالمؤبد بدلا من الإعدام وأيدت السجن المؤبد على 59 آخرين وتصحيح الحكم بالنسبة لهم بإلغاء عقوبة إعادة الشيء إلى أصله وتغريم كل منهم غرامة مالية تعادل قيمة ما أتلفوه لجميع الطاعنين.

"اغتيال النائب العام"

فى 25 نوفمبر، قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام وبمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن تهمة حيازة أسلحة نارية كما قضت بتخفيف العقوبة من الإعدام ألى السجن المؤبد لـ6 وتخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد 15 عاما لـ4 وتخفيف نفس العقوبة لآخر، كما ألزمت الطاعنين المحكوم عليهم بدفع مبلغ وقدره 434 ألفا و938 جنيها قيمة ما خربوه من ممتلكات عامة، كما برأت 5 آخرين وذلك لاتهامهم باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.

"أحداث سجن بورسعيد"

وفى 5 مايو رفضت الطعن المقدم من 46 متهمًا وتأييد حكم محكمة جنايات بورسعيد الصادر فى أبريل 2016 بمعاقبة 17 متهمًا بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، و17 آخرين بالسجن 5 سنوات لاتهامهم بقتل اثنين من رجال الشرطة و40 آخرين فى الأحداث التى وقعت فى 26 يناير 2013 عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد.

تأييد حبس البر وبركات وميرغنى 5 سنوات

وفى 27 يوليو، رفضت المحكمة الطعن المقدم للمرة الثانية من عبدالرحمن البر مفتى جماعة الإخوان وعبدالله حسن بركات عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر سابقا وحسام ميرغنى تاج الدين "قيادى إخواني"، وأيدت الأحكام بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهم فى القضية المعروفة بقطع طريق قليوب.

"عنف ناهيا"

كما رفضت الطعن المقدم من 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا "أحداث عنف ناهيا" وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 7 سنوات و10 سنوات.

"تأييد السجن 5 سنوات لنجل شقيق المعزول"

كما قضت بتأييد حكم محكمة جنايات الزقازيق الصادر بمعاقبة نجل شقيق مرسى و11 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات وأمرت المحكمة بمراقبة المتهمين مدة مماثلة لمدة العقوبة، وذلك فى أحداث محاولات اقتحام قسم ثانٍ الزقازيق.

"إعدام قاتل طفلة البامبرز"

وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من المتهم إبراهيم محمود الرفاعي، عاطل، وتأييد الحكم الصادر بمعاقبته بالإعدام لاغتصابه الطفلة جنا محمد السيد الذى لا يتعدى عمرها عامين والمعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز".

"رشوة وزارة الزراعة"

قضت برفض الطعن المقدم من يوسف سليمان عبدالكريم رئيس الإدارة المركزية بحماية الأراضى بوزارة الزراعة، وتأييد السجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه فى القضية رقم 2763 الدقى لسنة 2016 والمعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة" لاتهامه بالفساد واستغلال النفوذ وتلقى رشوة.

"تأييد براءة فاروق حسني"

قضت محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة على براءة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، وأيدت براءته من تحقيق كسب غير المشروع قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه خلال أكتوبر عام 87 حتى يناير 2011 مستغلا منصبه.

رفض طعن مبارك

كما قضت برفض الطعن المقدم من محمد عبدالمنعم عبدالوهاب، مدعٍ بالحق المدني، ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك يطالبه بتعويض مدنى فى قضية قتل المتظاهرين.

كما رفضت نظر طلب مبارك ونجليه جمال وعلاء الاستفادة من نص المادة (18 ب مكرر)وإسقاط عقوبة السجن 3 سنوات، فى قضية "القصور الرئاسية"، بعد إتمام التصالح بها.

إعدامات ومؤبدات وأحكام بالمشدد فى 2018

شهد عام 2018 صدور العديد من الأحكام القضائية, التى اعتبرها البعض عادلة ورآها آخرون ظالمة ولكن سيظل المبدأ القضائى قائمًا لا يتغير وهو "أنه لا تعليق على أحكام القضاء".

"قضية فض رابعة"

وقضت محكمة جنايات الجيزة, برئاسة المستشار سامح داود, فى 9 يناير بالسجن المؤبد بحق 23 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ213 متهمًا، والبراءة لـ109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهما، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما وبإلزام المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، بدفع 25 مليونا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، تعويض عن قيمة التلفيات التى لحقت بمبانى الكلية ومعاملها، ودفع 2 مليون و902 ألف جنيه لحديقة الأورمان، تعويض عن قيمة التلفيات فى سور ونباتات الحديقة، ودفع 10 ملايين و900 ألف جنيه لمحافظة الجيزة، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوان.

"خلية مدينة نصر 2 "

وفى 30 يناير قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد, بقضية خلية مدينة نصر الثانية بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد وبالسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ4 آخرين ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات وحرمانهم من التصرف بأموالهم وإدارتها.

"أجناد مصر"

وفى 21 فبراير، أصدرت أحكاما رادعة, برئاسة المستشار حسين قنديل, على 45 متهما فى قضية "أجناد مصر " بمعاقبة أربعة متهمين بالإعدام شنقًا بعد موافقة المفتى وبالسجن المشدد 15عاما غيابيا لمتهمين اثنين والمشدد 10 سنوات لـ6 متهمين وبراءة لآخر لقيامهم بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

قضية "اقتحام مركز شرطة كرداسة" الأولى

وفى اقتحام مركز شرطة كرداسة الأولى، أصدرت فى 10 مايو فى إعادة محاكمة 15 متهمًا حكمًا بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 7 بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وبمعاقبة 4 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات وبمعاقبة متهم حدث بالسجن 7 سنوات.

"البحر الأعظم"

وفى 12 أغسطس قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسين قنديل, فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث البحر الأعظم" بمعاقبة محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام العريان والحسينى عنتر بالسجن المؤبد وبمعاقبة باسم عودة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وبمعاقبة آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات.

"اعتصام رابعة والمشدد 10 سنوات لنجل مرسى"

وفى 8 سبتمبر، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد فى قضية اعتصام رابعة والمتهم فيها 739 حكما بالإعدام شنقا على 75 متهما منهم 44 حضوريا وبمعاقبة 47 متهما بالسجن المؤبد و374 بالسجن المشدد 15 عاما وبمعاقبة 22 متهمًا "حدث" بالسجن 10 سنوات وبمعاقبة أسامة مرسى بالمشدد 10 سنوات وبمعاقبة 215 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات على رأسهم المصور الصحفى محمود شوكان وانقضاء الدعوى الجنائية لآخرين لوفاتهم وألزمت المحكوم عليهم ما عدا الحدث برد قيمة الأشياء التى خربوها وحرمان المحكوم عليهم ما عدا الحدث من إدارة أموالهم وممتلكاتهم والتصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الحكومية ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

"العدوة"

كما أصدرت محكمة جنايات المنيا فى 24 سبتمبر حكمها على بديع و779 متهمًا فى إعادة محاكمتهم بـ"شغب وعنف العدوة"، حيث قضت بمعاقبة محمد بديع مرشد الإخوان ومبروك سعد مبروك و62 آخرين بالسجن المؤبد لكل منهم ومعاقبة 66 متهمًا بالسجن المشدد 15 عاما و16 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات و11 متهمًا بالسجن 3 سنوات و22 متهمًا بالحبس سنتين مع الشغل ومتهم بالسجن 15 عامًا وآخر بالسجن 3 سنوات وبراءة 462 متهمًا وعدم اختصاص المحكمة لـ4 متهمين لكونهم "حدث" وإرسال أوراقهم للنيابة العامة لإحالتهم لمحكمة الأحداث لكونهم لم يُكملوا 15 عاما وقت حدوث الواقعة وبانقضاء الدعوى الجنائية ضد 6 متهمين للوفاة وانعدام المسئولية لمتهم لعجزه العقلى واعتبار الحكم الغيابى الصادر بالإعدام ضد 4 متهمين قائما.

"خلية طنطا الإرهابية"

وفى إعادة محاكمة 7 متهمين بخلية طنطا الإرهابية أصدرت المحكمة فى 17 نوفمبر بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتى بالإعدام شنقا لمتهم وبمعاقبة 6 آخرين بالسجن المشدد10 سنوات صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد.

"كتائب أنصار الشريعة"

وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين والسجن المشدد 15عاما لـ 7آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة" الإرهابى.

"ميادة أشرف"

وفى 11 فبراير قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فى قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف، بالسجن المؤبد لـ17 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ9 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ3 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس

"منصور أبوجبل"

فى 28 أبريل قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن 3 سنوات لمنصور أبوجبل و10 آخرين والسجن 5 سنوات لمتهمين، فى اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية.

"خلية الزيتون الأولى"

وعاقبت محكمة جنايات عاقبت المتهمين بقضية خلية الزيتون الأولى بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم والسجن المشدد 5 سنوات لـ4 متهمين.

"إعدام دواعش دمياط"

كما أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شبيب الضمرانى فى 23 فبراير حكما بالإعدام شنقا لـ21 متهما بالإعدام بخلية داعش دمياط.

"داعش الصعيد"

وفى 8 نوفمبر قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجى فى قضية داعش الصعيد بالسجن المؤبد لـ18 متهما بالسجن المشدد 15 سنة لـ41 متهما والسجن 5 سنوات لـ6 متهمين أحداث، وبراءة 2 آخرين.

"إعدام داعشى الساحل"

وفى 22 ديسمبر قضى بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتى بالإعدام شنقا على الداعشى حسن زكريا لقيامه بذبح ثروت جورجى طبيب بالساحل داخل عيادته، صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد.

" داعش ليبيا"

فى الـ25 من نوفمبر قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الداعشى إسلام يكن و19 آخرين فى القضية المعروفة بـ"داعش ليبيا"، بعدما قضت بالإعدام شنقاً لـ7 متهمين، والمؤبد لعشر متهمين بينهم "يكن" والسجن المشدد 15 عاماً لـ3.

"مذبحة أوسيم"

قضت محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراق 3 متهمين من عائلتى "رابح" و"الزيدي"، لفضيلة المفتي، فى القضية المعروفة بـ"مذبحة أوسيم"، التى نتج عنها مصرع 4 أفراد، وسقوط عدد من المصابين بالعائلتين، وبالمؤبد لـ5 متهمين آخرين.

"عنف جامعة الأزهر"

كما قضت الجنايات فى إعادة محاكمة 13 متهما بأحداث عنف جامعة الأزهر بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة 5 آخرين بالسجن لمدة سنة مع الشغل.

"عنف الطالبية"

وبأحداث عنف الطالبية قضت المحكمة فى 29 يونيو بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وبالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين وبمعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن 7 سنوات.

"الدقي"

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المؤبد للمتهم سيد رمضان فى جلسة إعادة إجراءات محاكمته فى قضية أحداث العنف التى وقعت بمنطقة الدقى مطلع 2015

"المطرية"

وفى 26 ديسمبر، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 14بالسجن المؤبد وبمعاقبة 14 آخرين بالسجن 10 سنوات بينهم 9 أحداث وبالسجن لمدة 5 سنوات لمتهمين اثنين، وذلك فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.

سياسيون ومسئولون وقضاة أمام القضاء

شهد عام 2018 محاكمات العديد من الشخصيات البارزة والمسئولة بالدولة والقضاة أنفسهم والسياسيين إرساءً لمبدأ أنه لا يوجد شخص فوق القانون، وفيما يلى عرض لأهم هذه القضايا..

"مستشار وزير الصحة"

قضت محكمة جنايات القاهرة فى 27 يونيو بمعاقبة أحمد عبدالعزيز عبدالنبى، مستشار وزير الصحة السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه؛ لاتهامه بالحصول على رشوة تبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر.

"مستشار وزير المالية"

وقضت محكمة جنايات الجيزة فى 11 يناير بمعاقبة مستشار وزير المالية السابق للضرائب العقارية بالسجن المؤبد لاتهامه بتلقى رشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.

"القاضى المرتشى"

وقضت محكمة جنايات الزقازيق فى 18 سبتمبر بمعاقبة قاضٍ بمحكمة استئناف المنصورة بالسجن 10 سنوات لاتهامه بتلقى رشوة مالية كبيرة حصل على 300 ألف جنيه دفعة أولى مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل بالسجن المؤبد بدلا من الإعدام.

"محافظ المنوفية السابق"

وفى 12 نوفمبر، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 15 مليون جنيه، كما قضت بإعفاء المتهمين الثانى والثالث من العقوبة ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة لاتهامه بتلقى رشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر بلغت 27 مليونًا و450 ألف جنيه مصرى مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة.

مشاهير وإعلاميون وفنانون بمحاكم 2018

لم يسلم المشاهير والفنانون فى عام 2018 من الأحكام وملاحقة الدعاوى القضائية، حيث مثل عدد كبير منهم أمام المحاكم باتهامات مختلفة.

لذا قامت "المصريون" باستعراض أهم وأشهر هذه الدعاوى القضائية التى أزعجت الفنانين خلال عام 2018

"زينة"

حصلت الفنانة زينة بعد صراع دام سنوات طويلة أمام محكمة الأسرة على أحكام بالنفقة على توأميها من أحمد عز وإثبات نسبهما إليه وتأكيد زواجها منه وحصولها على حكم بالخلع، صدر حكم جديد يلزم عز بسداد مصاريف الولدين السنوية والمقدرة بـ30 ألف جنيه إسترلينى استناداً إلى دخله المرتفع، وجاء ذلك فى وقت لا يزال عز يودع نفقة الطفلين فى المحكمة دوريًا.

"شيرين"

وقعت المطربة شيرين فى جريمة بسبب زلة لسان جعلتها تواجه تهمة الإساءة إلى مصر وبعد فترة من تداول القضية أمام المحاكم وصدور حكم ضدها بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، قامت بعمل استئناف على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف المقطم والتى قضت فى 8 مايو ببراءة الفنانة شيرين عبدالوهاب مما نسب إليها من اتهامات بإهانتها مصر بعد تصريحاتها عن مياه النيل.

"ميريهان"

وتحاكم الفنانة ميريهان حسين فى القضية المتبادلة بينها وبين اثنين من ضباط الشرطة، والمعروفة بـ«كمين الهرم», التى اتهمت فيها الفنانة الضابطين بالاعتداء عليها بينما اتهمها الضابطان بالسكر وعدم الاتزان, وقضت محكمة أول درجة بحبسها 6 أشهر ودفع كفالة 10 آلاف جنيه، وتم استئناف الحكم ولم يصدر فيه حكم نهائى حتى الآن.

"بوسى"

المطربة الشعبية بوسى لاحقها طليقها بالدعاوى القضائية لإصدارها شيكات له بدون رصيد, وقامت المطربة بعمل معارضة استئنافية ولا تزال الدعوى منظورة أمام القضاء.

"محمد رمضان"

قضت محكمة جنح الدقى بحبس الفنان محمد رمضان 6 أشهر ودفع كفالة 10 آلاف جنيه وغرامة مالية بالمبلغ نفسه, وذلك لاتهامه بسب وقذف الإعلامى محمد عبدالمتعال مدير عام قنوات «أم بى سى مصر» لتصريحات رمضان عبر صفحته على «فيسبوك» ضده، واستأنف رمضان على الحكم.

"تامر وفؤاد"

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحبس تامر عبدالمنعم ثلاث سنوات فى قضية شيكات من دون رصيد لصالح محمد فؤاد.

وكانت القضية شهدت جدلاً كبيراً بين فؤاد وتامر لكون الشيكات مرتبطة باستكمال تصوير مسلسلهما «الضاهر» الذى توقف لأسباب رقابية، فيما سوى الأمر ودياً لإسقاط عقوبة الحبس عن تامر.

"ريهام سعيد"

قضت محكمة جنايات الجيزة فى 21 مارس ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة خطف الأطفال ومعاقبة المعدة غرام عبدالفتاح بالحبس سنة مع الشغل ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات وبمعاقبة المتهمين عطية ناصر ومحمد طه بالسجن المشدد 15عاما وبغرامة 200 ألف جنيه وببراءة كل من أكرم محمد السيد ومحمد أحمد صلاح ومحمد عبدالفتاح

"منى عراقى"

ولم تستوعب الإعلامية منى عراقى الدرس وتأخذ العبرة مما سبق ووقعت فيه زميلتها ريهام سعيد فقد وجهت جريمة التحريض على خطف الأطفال لها أيضا وقامت نيابة شمال الجيزة بإخلاء سبيلها و6 من طاقم إعداد برنامجها بضمان محل الإقامة, بينما تم تجديد حبس المتهمة الرئيسية والوسيط.

''دوللى شاهين''

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، برئاسة المستشار كمال مسعود، بحبس المطربة دوللى شاهين، سنة بتهمة التهرب الضريبى لتهربها من دفع 194 ألف جنيه ضرائب على الدخل مستحقة عليها ولم تسددها.



