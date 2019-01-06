» استشهاد فلسطينية علي يد طلاب معهد يهودى

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إسرائيل

فلسطين

قتل

ذكر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، اليوم الأحد، أن خمسة من طلاب معهد ديني يهودي بالضفة الغربية المحتلة احتجزوا فيما يتصل بهجوم على سيارة فلسطينية تسبب في مقتل امرأة.

وحسب "رويترز" قال (شين بيت) في بيان بعد رفع أمر المحكمة بحظر التغطية الإعلامية لاعتقال الخمسة في 30 ديسمبر إن المحتجزين "يشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية خطيرة منها القتل".

وأصيبت عائشة الرابي (47 عامًا) بجرح قاتل في الرأس جراء حجر ألقي على سيارتها قرب مدينة نابلس الفلسطينية في 12 أكتوبر.

وأفاد شين بيت، بأن المعتقلين الخمسة، الذين لم يذكر أسماؤهم، طلاب بمعهد ديني في مستوطنة رحليم المجاورة. وجميعهم دون 18 عامًا ولم يتم توجيه اتهامات رسمية لهم.

وقال محامون عن الخمسة إن جهاز الأمن الداخلي يحتجز موكليهم في مكان منعزل في محاولة لانتزاع اعترافات زائفة منهم  لكن الجهاز قال في بيانه إن المعتقلين خضعوا لاستجواب وفق القانون.

وتشهد الضفة الغربية، اشتباكات متكررة بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين الذين ينتمي بعضهم لجماعات يهودية متشددة.


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