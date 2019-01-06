» مكالمة "الخطيب" تنهى صفقة ياسر ابراهيم

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المصريون

الاهلى

الخطيب

ياسر ابراهيم

أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره فى سموحة، فرج عامر، لإقناعه بالموافقة على عرض المارد الأحمر للتعاقد مع مدافع الفريق السكندرى ياسر إبراهيم، فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جاء ذلك، بعد ان أبدى رئيس سموحة استعداده لبيع اللاعب، لكنه اشترط الحصول على مبلغ خمسين مليون جنيه، وهو ما دفع الخطيب للاتصال به لتخفيض المبلغ المطلوب.

وكشفت مصادر داخل النادى الساحلى، أن صفقة إبراهيم سيتم الإعلان عنها عقب مواجهة الفريقين الأهلى وسموحة الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلي النادي سيحصل علي 30 مليون جنيه نظير بيع اللاعب، مع إمكانية الحصول علي خدمات لاعب أو أكثر من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة.


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