تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع "خالد بوطيب"

06 يناير 2019 - 05:07 م

عقد رئيس نادي الزمالك، جلسة مع المهاجم المغربي خالد بوطيب المنضم للفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية، في مكتبه بمقر النادي، بحضور أمير مرتضي المشرف العام على فريق الكرة، وبلال نظير وكيل أعمال اللاعب.

وحرص رئيس الزمالك، على الترحيب باللاعب خلال الجلسة التى جمعته به، متمنيا له التوفيق والنجاح، وأن يكون إضافة قوية للزمالك خلال المرحلة المقبلة، مع بقيه زملائه المتواجدين بالفريق.

وكشف رئيس الزمالك، بأنه تمت مشاهده مبارياته مع المنتخب المغربي الشقيق في مونديال كأس العالم بروسيا 2018، وجذب انتباه الإدارة والجهاز الفنى.

وطلب رئيس نادي الزمالك، من المشرف العام على الكرة، القيام باصطحاب المهاجم المغربي بجولة داخل النادي وتفقد المنشآت.

من جانبه، أكد خالد بوطيب سعادته بالانضمام للزمالك، وأنه شرف له ارتداء الفانلة البيضاء، وسيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الادارة والجهاز الفنى والجماهير، وان يساهم مع زملائه في تحقيق البطولات للقلعة البيضاء.

وكشف رئيس الزمالك، في نهاية الجلسة، بان كافة التفاصيل المادية الخاصة بانضمام خالد بوطيب للقلعة البيضاء، سوف يقوم أمير مرتضى بعرضها خلال المؤتمر الصحفى المقرر له غدًا لتقديم اللاعب المغربي بوطيب لمختلف وسائل الاعلام.