خبر سار للمرأة السعودية.. قرار رسمي لدخولها هذا المجال

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السعودية

خبر سار

المضيفات

أعلنت شركة "طيران ناس" تخريج أولى دفعاته من برنامج المضيفات السعوديات، لافتا إلى أن أولى رحلاتهن العملية ستكون خلال يناير الجاري.

وأوضحت "طيران ناس"، أن "برنامج المضيفات والمضيفين الجويين يهدف إلى استقطاب نحو 300 مضيف ومضيفة سعودية خلال عامين، مشددين على مراعاة ساعات العمل وتخصيص زي رسمي للمضيفات السعوديات يتماشى مع العادات والتقاليد السعودية، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وقال "طيران ناس"، إن "تخريج أولى دفعاته من برنامج المضيفات السعوديات يأتي استمرارا لبرامج توطين وظائف الطيران وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي حرصا على تمكين المرأة السعودية لتمارس دورها الهام في نهضة المملكة في مختلف المجالات.

وأضافت: "نعد أول ناقل وطني سعودي يوطن عمل المرأة السعودية في برنامج الضيافة الجوية وبرنامج طياري المستقبل".

ويشترط "طيران ناس" شهادة الثانوية كحد أدنى في متطلبات المؤهل التعليمي لشغل وظيفة "مضيفة"، إضافة إلى أنه يتناسب الطول والوزن مع معايير الطيران العالمية وإجادة التحدث باللغة الانجليزية وأن يكون "المتقدمة" سعودية الجنسية.


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