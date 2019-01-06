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مصرع 30 عاملاً في منجم للذهب

عرب وعالم

منجم ذهب
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وكالات

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منجم ذهب

لقي 30 عاملاً أفغانيًا مصرعهم وأصيب 15 آخرون، في انهيار منجم للذهب شمال شرقي البلاد.

وفي تصريحات للأناضول، أكد المتحدث باسم ولاية باداخشان نك محمد نظري، حدوث انهيار في منجم للذهب في منطقة شابو بقضاء كوهيستان.

وأشار نظري إلى أنّ الأرقام الأولية تشير إلى مصرع 30 عاملاً وإصابة 15 آخرين بجروح.

وأعرب نظري عن القلق من ارتفاع عدد القتلى، نظرا للإصابات الخطيرة بين الجرحى.

ولفت إلى أنّ آلاف العمال ينقبون بشكل غير نظامي في المنجم.


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