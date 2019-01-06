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السفير الأمريكي بإسرائيل يكشف موعد إعلان «صفقة القرن»

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محمد فضل- متابعات

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إسرائيل

السفير الأمريكي

صفقة القرن

أعلن السفير الأمريكي في إسرائيل، موعد إعلان خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة "صفقة القرن".

وقال ديفيد فريدمان، إن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط لن تعلن قريبًا، وذكرت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم، الأحد، أن ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في إسرائيل يعتقد أن بلاده لن تنشر الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، قريبًا، وذلك على هامش زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون.

ونقلت "رويترز" هذا التصريح عن السفير الأمريكي، بعد أن تحدث مسئول رفيع المستوى في البيت الأبيض، مؤكدًا نية أمريكا تأجيل إعلان خطتها المقترحة، لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.

وأكد الرئيس محمود عباس أبو مازن، أن القضية الفلسطينية تمر بصعوبات بالغة خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن السلطة الفلسطينية لن تستسلم حتى لو وصل الأمر إلى إلغاء اتفاقية أوسلو وأن صفقت القرن "انتهت".

وأوضح أبو مازن خلال لقائه عدد من الكتاب والمفكرين في بمقر إقامته بالقاهرة، أنه قطع التواصل مع كل المسئولين الأمريكيين بعد إصرارهم على التمسك بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

وأضاف أبو مازن "صفقة القرن انتهت ولا يوجد أي شيء يمكن التفاوض عليه بعد إعلان أمريكا القدس عاصمة لإسرائيل"، مشيرًا إلى أنه منع المسئولين الفلسطينيين من التواصل مع أي مسئول أمريكي خلال الفترة الماضية.

وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن حل القضية الفلسطينية لن يتم إلا على ثلاث مسارات، سياسي واقتصادي وأمني، ولا يمكن القبول بمسار منفصل عن الآخرين.


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