السينما تدخل على خط محاربة الإرهاب بـ«الفرعون المصري»

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الفرون المصري

يبدأ قريبًا في مصر تصوير فيلم "الفرعون المصري"، وهو إنتاج مصري إسباني مشترك، بين شركتي كرياتيفو للإنتاج السينمائي من مصر، وشركة دورما للإنتاج من إسبانيا، الفيلم تدور أحداثه حول محاربة الإرهاب العالمي بطرق جديدة، وكيف يتصدى الفراعنة الجدد لإبعاد الإرهاب عن مصر ومنطقة حوض النيل. وقد انتهت شركة الإنتاج من تجهيز وإعداد أماكن التصوير التي ستدور بها أحداث الفيلم، وتم الاتفاق على الأبطال بعد انتهاء السيناريو، الذي قام بكتابته كل من خالد أحمد المانسترلي ووائل حسين الخولي ونائل شحادة السلطي وهبة نجم أبو غزالة.

"الفرعون المصري" بطولة محمد علي الذي يشارك أيضًا في إنتاج الفيلم، حيث إنه تعاون من قبل مع إحدى شركات الإنتاج الإسبانية في فيلمه الأول "البر الثاني"، وقد وقع مؤخرًا اتفاقية إنتاج مشترك مع شركة دورما الإسبانية لإنتاج عدد من الأعمال تبدأ بفيلم "الفرعون المصري". 

كان آخر أعمال محمد علي من خلال مشاركته الناجحة في مسلسل "طايع" الذي حقق نجاحًا ساحقًا في رمضان الماضي، وأشاد بدوره العديد من النقاد ويعتبره علي نقلة في مشواره الفني. المسلسل كان من بطولة عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل وصبا مبارك والمسلسل تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.


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