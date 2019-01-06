» كأس آسيا.. الأردن يتخطى أستراليا بهدف «أنس»

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فاز منتخب الأردن على أستراليا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليًا فى الإمارات.

وتمكن أنس بنى ياسين من تسجيل هدف منتخب الأردن الوحيد فى الدقيقة 26 من عمر المباراة، من ضربة رأسية متقنة، بعدما تلقى عرضية رائعة من زميله موسى محمد.

وكاد بهاء عبد الرحمن أن يسجل الهدف الثاني لمنتخب الأردن في الشوط الأول من تسديدة صاروخية تصدت لها العارضة.

ويعد الانتصار هو الأول للمنتخبات العربية في بطولة كأس أسيا 2019، بعدما تعادل منتخبا الإمارات والبحرين بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "مدينة زايد الرياضية"، ضمن منافسات المجموعة الاولى.

وتصدر منتخب الاردن جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما ظل رصيد منتخب أستراليا خاليًا من النقاط.

ويلتقي في السادسة مساء اليوم، منتخب سوريا مع فلسطين ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

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