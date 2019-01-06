» ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة سموحة

06 يناير 2019 - 04:20 م

أثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب أحمد الشيخ، صانع ألعاب النادي الأهلي، اليوم الأحد، تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وكان الشيخ قد تعرض لإصابة قوية في الركبة في مباراة شبين الودية، أمس، حيث أجرى اللاعب أشعة أثبتت إصابته في الرباط الداخلي للركبة.

وخضع اللاعب للفحص الطبي لتحديد برنامجه التأهيلي خلال الأيام المقبلة لتجهيزه بعد إصابته.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة سموحة بعد غد الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الدوري الممتاز.