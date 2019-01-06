«الوطنية للإعلام» ترد على نقل ماسبيرو لـ«العاصمة الإدارية»

06 يناير 2019 - 04:19 م

قوبل مقترح النائب البرلماني محمد العقاد، بنقل مبنى «ماسبيرو» إلى العاصمة الإدارية الجديدة، واستغلال موقعه الحالي لتعويض خسائره الضخمة، بالرفض القاطع من قبل الهيئة الوطنية للإعلام.

«العقاد» طالب بنقل مبنى «ماسبيرو» للعاصمة الإدارية الجديدة، بعدما بلغت خسائره 32 مليار جنيه، وتعدت فوائد القروض الـ 2 مليار 662 مليون جنيه، على أن يتم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وإنشاء فندق سياحي بموقعه الحالي.

ورد شكرى أبوعميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، على ذلك المقترح قائلاً: «ماسبيرو أمن قومى ولا يمكن نقله من مكانه، لأنه أحد معالم القاهرة؛ مثل الأهرامات والقلعة والمتحف المصرى، لذا لن ينقل من مكانه لأى مكان آخر».

وأضاف «أبوعميرة» لـ«المصريون»: «الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين رفضت المقترح رفضًا قاطعًا، خاصة بعدما أنهى المجلس جزءًا كبيرًا من أزمة الديون، وتقديم مقترح لتنمية موارد ماسبيرو».

وقال الدكتور حسن عماد مكاوى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إنه يرفض مقترح النائب بنقل «ماسبيرو» للعاصمة الإدارية، موضحًا أنه «إذا كان الأمر كذلك فيجب على المسئولين إمكانية نقل الأهرامات والآثار المصرية».

وأضاف مكاوي لـ"المصريون": «مقترح النائب مرفوض شكلاً وموضوعًا لأنه مهين للشعب المصري بالكامل، فماسبيرو قيمة كبيرة يجب المحافظة عليه ودراسة مشاكله ومحاولة إيجاد الحلول لها وليس التفكير فى مثل هذه المقترحات غير المنطقية».

ووافقته الرأى الدكتورة ليديا صفوت، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، قائلة: «مبنى ماسبيرو عتيق، ولا يمكن طمسه بهذه السهولة فهو جزء من تكوين القاهرة».

وأضافت لـ«المصريون»: «الهيئة الوطنية للإعلام اقترحت مؤخرًا عدد من الحلول للخروج من أزمة ديون ماسبيرو، من بينها نقل مكاتب الموظفين لتشييد استوديوهات لإدخال القطاع الخاص للاستثمار والتي بدورها ستدر عائدًا لسد الديون بجانب زيادة الإنتاج».

واقترحت، أن «يقوم بنك الاستثمار ومدينة الإنتاج الإعلامى بجدولة الديون المستحقة على ماسبيرو، أو تسعى الدولة جاهدة لإسقاطها بأي وسيلة حتى يعود المبنى إلى رونقه وسابق عهده».