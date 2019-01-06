خلال ساعات.. حسين الشحات في الأهلي

06 يناير 2019 - 04:15 م

يضع مسئولو النادى الأهلى، الرتوش النهائية على صفقة حسين الشحات لاعب المنتخب الوطنى، المحترف فى صفوف العين الإماراتي، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت مصادر داخل الأهلى، أن الصفقة ستكلف النادى خمسة ملايين دولار، بالإضافة الي وجود بند يمنح النادى الإماراتي نسبة 25% في حالة إعادة بيع اللاعب.

وأكد المصدر، أن حسين الشحات أبدى تمسكًا كبيرًا بالانتقال الى النادى الأهلى، بعد ان تحمل مليون دولار، وهي نسبة الـ10% الخاصة بإعادة بيعه، وكذلك بعض المكافآت الخاصة به مع النادى الإماراتي.

ومن المنتظر أن يحصل الشحات على عشرة ملايين جنيه سنويًا، مع توفير خمسة ملايين أخرى فى صورة إعلانات.