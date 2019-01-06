المئات في جنازة شهيد كنيسة مدينة نصر

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علي إسماعيل

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شهيد

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جزيرة الأحرار

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شيع المئات من أهالي قرية جزيرة الأحرار التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية جنازة الرائد مصطفى عبيد، الذى استشهد أثناء أداء واجبه الوطني وقيامه بفحص حقيبة بداخلها عبوة ناسفة أمام كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر ليلة أمس ما أسفر عن استشهاده وإصابة آخر.

وخرجت الجنازة من مسجد التقوى بالقرية  يتقدمها الدكتور علاء عبد الحليم محافظ الإقليم واللواء رضا طبلية مدير الأمن ورئيس مدينة طوخ وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية .

وتحولت جنازة الشهيد إلى مظاهرة ضد الإرهاب حيث ردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب منها : " لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله " و"الله أكبر.. الله أكبر "، مطالبين بالقصاص من الإرهابيين القتلة.



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