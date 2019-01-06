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علاء مبارك لـ«مغرد» اتهمه بسلب كل شىء بالبلد: «افتراء بعيد عنك»

الحياة السياسية

علاء
علاء

عمرو محمد

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مصر

مبارك

علاء

دخل علاء مبارك في سجال مع المتابعين له علي حسابه الخاص بـ"تويتر" بعدما أعلن خلال تغريدة له بإخلاء الكبائن الخاصة بعائلته بالقوة من قبل القوات الجبرية بمنطقة المنتزة بالإسكندرية.

فقد هاجمه أحد المتابعين ووجه له رسالة قاسية قال فيها: "أنته مسبتوش حاجة في البلد مخدتوش منها حتي الكبائن".

فيما رد علاء بقوله: "افتراء بعيد عنك".

في الوقت الذي وجه إلي آخر رسالة قائلًا: "يوماً لك ويوم عليك من أعمالكم سلط عليكم نسيت فندق كتراكت بتاع أسوان لما حبيت تبقي شريك إجباري وبعدين صاحب الفندق رفض وتم إيقافه اكتر من 15 سنة حتقولي كداب حأقولك الرجل بدأ إكمال بناء الفندق بعد الثورة".

ورد عليه علاء بقوله: "صح بداء عشان أنا شاركته إجباري بعد 2011".

فيما وصفه آخر بالمناضل حيث قال لة :" أنا حاسس إنى عايز أعيط.. المناضل علاء مبارك"، قبل أن يرد علاء بقوله: "أرجوك دموعك غالية".

وكان علاء مبارك قد نشر تغريدة من بضعة دقائق قال فيها: " اخلاء كبائن في المنتزة بالقوة الجبرية ،هل يمكن إنهاء خلاف قانوني مازال منظور امام المحاكم !وصلني خطاب من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزة ، يخطرني بإلغاء ترخيص كابينة لي ورجاء سرعة إخلاء الكابينة والا سيتم الاخلاء الجبري للوحدة!طيب ننتظر المحكمة طيب الف مبروك عليكم".


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