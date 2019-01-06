» عامل يغتصب الفتيات ويصورهن على "فيس بوك"

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القبض على عامل
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اغتصاب الفتيات

تصوير الاطفال

اجبار الفتيات على ممارسة الرزيلة

قررت قاضي المعارضات بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار، تجديد حبس المتهم "ع.م" 17 عاما، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5166 /2018 جنح دار السلام لاستغلاله الأطفال جنسيًا عبر "فيس بوك".

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من "م.ع" اتهم فيه أحد الأشخاص بهتك عرض وتصوير ابنته "م.م" 16 عامًا، عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وباتخاذ كل الإجراءات ومتابعة المشكو في حقه "ع .م" 17 عاما تم ضبطه، وبمواجهته اعترف اعتياده التعرف على الأطفال عبر" فيس بوك" واستغلالهم في الممارسة الرذيلة، وتصويرهم لإجبارهم على الاستمرار في العلاقة الجنسية وتحفيزهم على الممارسات الجنسية.

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