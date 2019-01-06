"شارلى إيبدو" تعود من جديد وتتطاول على الإسلام

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عمرو محمد_متابعات

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عادت من جديد مجلة "شارلى أيبدو" الفرنسية لتهاجم الأديان مرة أخرى، وذلك فى الذكرى الرابعة للهجمات التي تعرضت لها.

الكاريكاتير هو عبارة عن رسم لأسقف وإمام يطفئان شمعة تضيء الرسم الذى صدر على صفحتها الأولى من عددها التاريخى الصادر فى 14يناير 2015 بعيد الاعتداء، مع عنوان جديد "عودة مكافحة التنوير".

ووفقًا لصحيفة "الكوميرثيو" الإسبانية فقد حذرت المجلة الفرنسية الساخرة من عودة الظلمة الدينية التى أصبح يدعمها أيضًا المثقفون.

وبأسلوب ساخر يلوم مدير المجلة على المفكرين الذين يتبعون هذه المعتقدات، وأضاف ريس قائلاً إنه إذا كان فريق الجريدة ينتظر بفارغ الصبر المحاكمة "فنحن لسنا متأكدين بأننا بعد انتهاء هذا المسار القضائى، سنعود إلى حياة طبيعية".

يذكر أن متطرفين قاما بقتل 12 شخصًا فى مقر المجلة الفرنسية، من بينهم الرسامون كابو وفولنسكى وهونوريه وتينيوس ورئيس التحرير السابق برنار ماريس.



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