ثنائي الأهلي المصاب يواصل برنامجه العلاجي

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انتظام "حاوي" الأهلي في التدريبات الجماعية

يواصل ثنائي الأهلي سعد سمير وصلاح محسن، تنفيذ برنامجهما التأهيلى بنجاح، حيث بات الثنائى قريبًا للغاية من العودة للتدريبات الجماعية، وهو ما سيتحدد عقب مواجهة فيتا كلوب المقرر لها السبت المقبل فى افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

على الصعيد ذاته، قال خالد محمود، إن رامى ربيعة مدافع الفريق شارك اليوم فى الجزء البدنى الجماعى كاملًا، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد رفع معدل الأحمال البدنية للاعب تمهيدًا لإعلان جاهزيته.

ومنح الجهاز الطبي للأهلي أكرم توفيق، لاعب خط وسط الفريق، راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد إصابته أمس بكسر فى حاجز الأنف خلال مشاركته فى مباراة جمهورية شبين الودية أمس، والتى انتهت بفوز الأهلي 3-0.

وحضر أكرم توفيق إلى الأهلي صباح اليوم وخضع لفحص طبى للاطمئنان على إصابته، وحصل اللاعب على راحة سلبية لمدة 3 أيام، وسيتوجه إلى طبيب متخصص الأربعاء المقبل للوقوف على حالته قبل انتظامه فى تدريبات خفيفة فى «الجيم» الخميس المقبل.


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