السلطان محمد الخامس يتخلى عن العرش

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تخلى الملك محمد الخامس ملك ماليزيا اليوم الأحد عن العرش، وأعلن ذلك في بيان ملكى أصدره القصر.

وأشار البيان إلى أن السلطان محمد الخامس تخلى عن العرش، قبل استكمال فترة ولايته، التي تمتد لنحو 5 سنوات تقريبًا.

وتعد تلك هي المرة الأولى، التي يتخلى فيها أي ملك عن عرش البلاد، قبل استكمال فترة ولايته.

وأوضح القصر الملكي الماليزي، إن بيان استقالة السلطان محمد الخامس ساري المفعول من تاريخ إعلانه.

وكان السلطان محمد الخامس، متزوجًا من حسناء روسية أكسانا فويفودينا، الفائزة في مسابقة "ملكة جمال موسكو 2015".

وعقد حفل الزفاف، في 22 نوفمبر، بالقرب من موسكو.

وذكر مصدر من القصر الملكي في ماليزيا لـ"سبوتنيك"، أن السلطان، محمد الخامس، كان يزور عروسته باستمرار في روسيا خلال العام قبل زواجهما.

وأضاف المصدر، أن أكسانا اعتنقت الاسلام قبل زواجهما الذي كان في موسكو.

وصعد الملك على العرش عام 2016، ومنصب الحاكم الأعلى أو رئيس الدولة هو منصب يختاره مجلس الحكام المؤلف من تسع حكام، ويصوت لرئيس الدولة أو الحاكم الأعلى مرة كل خمس سنوات.

وكان محمد الخامس حاكم أو سلطان بالوراثة لولاية كيلانتان، وهذا زواجه الثاني بعد طلاق دام 10 سنوات.


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