التربية والتعليم: التقديم للمدارس الخاصة أول شهر يونيو

06 يناير 2019 - 01:14 م

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بداية التقدم إلى المدارس الخاصة على أن يكون أول يوم بداية شهر يونيو، مشددة على أنه لن يتم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية مقابل استمارة التقدم.

ونبه منشور صادر عن وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالتالي:

– يبدأ التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال من 1 يونيو 2019 إلى 30 يونيو 2019.

– عدم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية مقابلة استمارة التقدم.

– تقوم الإدارة التعليمية بتشكيل لجان للإشراف على قبول الطلبات بالمدارس الخاصة.

– ما تم من إجراءات قبول بالمدارس الخاصة قبل التاريخ المحدد تعتبر لاغية ولا يعتد بها من قبل الإدارة التعليمية.

– إعطاء مقدم الطلب للالتحاق إيصال باستلام الأوراق.

– على المدارس الخاصة إعلان المصروفات في مكان واضح، وعدم تقاضي أي مبالغ مالية خلاف المصروفات التي تم حسابها من قبل التوجيه المالي والتعليم الخاص بالإدارة.

يذكر أن بعض المدارس الخاصة والدولية، فتحت باب القبول أمام الطلاب، منذ نوفمبر الماضي، وحصلت مبالغ مالية مقابل استمارات التقديم تتراوح بين 500 و1000 جنيه.

واشتكى العديد من أولياء الأمور، بسبب رفض بعض المدارس إعادة رسوم استمارة التقدم لولي الأمر في حال رفض الطالب، مع عدم إعلان أسباب الرفض.