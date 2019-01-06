معسكر مغلق للأهلي فى الإسكندرية استعدادًا لـ "فيتا كلوب"

06 يناير 2019 - 01:12 م

يدخل فريق الأهلي معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية، عقب انتهاء مباراة سموحة والمقرر لها الثلاثاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، يوم 12 يناير الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، بقيادة مارتن لاسارتي وجهازه المعاون، استعدادًا لمواجهة سموحة في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الخامس عشر في بطولة الدوري العام.