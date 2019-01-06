» "ميدو" يحذر "صلاح" من شبح "كوتينيو"

06 يناير 2019 - 01:09 م

علق المدير الفني الحالي لنادي الوحدة السعودي أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق على التقارير المنتشرة بشكل واسع في الصحف الاسبانية حول الصراع بين قطبي "الليجا" ريال مدريد وبرشلونة لإنهاء صفقة انتقال النجم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب الفراعنة.

وقال "ميدو" في تصريحات لفضائية "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إنه سيكون من الصعب على محمد صلاح الاستمرار في ليفربول إذا أحرز 25 هدفًا هذا الموسم، متوقعًا انتقاله إلى الدوري الإسباني، وبالتحديد إلى الريال أو البارسا.

وأشار ميدو إلى أن إغراء اللعب لريال مدريد، أو برشلونة لا يمكن مقاومته.

ولكن المستقبل القريب ربما يكون له رأي آخر، لأن إغراء ريال مدريد وبرشلونة وحده لا يكفي لمواصلة التألق، بل يمكن أن يكون له تأثير عكسي تمامًا.

حديث ميدو يشير إلى صفقة برشلونة في مثل هذا اليوم من العام الماضي 2018، والتي تعاقد فيها مع البرازيلي فيليبي كوتينيو من نادي ليفربول الإنجليزي، مقابل 160 مليون يورو، في ثالث أغلى صفقة انتقال في العالم بعد لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، 222 مليون يورو، والفرنسي كيليان مبابي، 185 مليون يورو.

الآن، وبعد مرور عام على الصفقة الأغلى في تاريخ البلوجرانا، فإن كوتينيو لم يقدّم المستوى المنتظر منه في برشلونة، الذي كان ينظر إلى البرازيلي الدولي، كونه البديل المثالي للقائد السابق أندريس إنييستا، رسام العملاق الكتالوني، الذي أنهى مشواره في برشلونة بنهاية الموسم الماضي.