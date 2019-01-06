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المصيلحى: سيارات متنقلة للشباب توفر 4 آلاف فرصة عمل

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المصيلحى
المصيلحى

متابعات حنان حمدتو

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قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين إنه سيتم توفير  4 آلاف فرص عمل من خلال تفعيل مشروع السيارات  المتنقلة لبيع السلع الأساسية للمواطنين وهي فرص عمل مستدامة للشباب، مشيرًا إلى أن مشروع السيارات يعمل على توفير فرص عمل لخريجي الشباب، كما أن كل سيارة يعمل عليها 4 أفراد أي سيتم توفير .

وأضاف المصيلحى خلال كلمته التى ألقاها خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع المرحلة السادسة للسيارات المتنقلة والخاصة بشباب الخريجين بحضور رئيس البنك الأهلي ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن مشروع السيارات عبارة عن ثلاجات كاملة تتضمن لحومًا وأسماكًا ودواجن وسيارات متنقلة أخرى نصفها ثلاجة والنصف الآخر منها سلع بقالة وخضراوات، وذلك لضمان سلامة المنتجات.

وأوضح أن ضبط الأسعار لا يأتي إلا بإتاحة السلع الغذائية وتوافرها بما ينعكس على انخفاض الأسعار والتحكم فيها.

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