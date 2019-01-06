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الخشت: طوارئ فى جامعة القاهرة لمتابعة سير الامتحانات

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الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

أسامة عبد الله

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن تقرير سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات، الذي رفعه عمداء الكليات له، لم يرصد أي ظواهر سلبية تؤثر على سير الامتحانات أو معوقات في اللجان بشكل عام.

وأشار الخشت، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسبوعها الثاني، تسير وفق نظام منضبط، بعد أن اتخذت الجامعة كل الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات، من حيث توفير أفراد الأمن الإداري لتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان في نفس اليوم وعدم تداولها على أجهزة متصلة بالإنترنت للحفاظ على سريتها، وتوافر اللجان الخاصة للطلاب من ذوي الاحتياجات، وعدم دخول التليفون المحمول لقاعات الامتحان، مؤكدًا أنه لم تحدث أية تجاوزات أو أحداث من شأنها التأثير على أعمال الامتحانات حتى الآن.

وأضاف رئيس الجامعة، فى بيان صادر عنه أنه تمت مراعاة إجازات أعياد الميلاد خلال وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن  الامتحانات بصفة عامة، تقيس مستوي الطالب المتوسط والمستويات العليا للتفكير، وأن أسئلة الامتحانات قائمة علي استرجاع بعض المعلومات، وليست قائمة علي الحفظ والتلقين، وذلك في إطار سعي الجامعة لتنمية قدرة الطلاب علي الاستيعاب والفهم وتنمية طريقة التفكير العلمي لديهم وحل المشكلات، مما يساعد علي الابتعاد عن الحفظ دون فهم.

وكشف رئيس جامعة القاهرة، عن أنه تم تشكيل لجنة للطوارئ لمتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، بحيث يكون من سلطة اللجنة التعامل مع المشاكل الطارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مشيرًا إلى تراجع حالات الغش يشكل ملحوظ.


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