  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:59 م
بحث متقدم
وليد شرابى: بيان القاهرة ووثيقة بروكسل وجهان لثورة واحدة

حبس وليد شرابى 7 سنوات وتغريمه 688 ألف جنيه

تريكة

«فيفا» يعلن عن عودة أبو تريكة فى فريق نجوم أفريقيا

علاء

علاء مبارك: تلقيت إخطارًا بإخلاء كبائن العائلة فى المنتزه

صور لحالة الطقس

شاهد.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة

صورة الخبر

هكذا انتصرت مصر لضحايا التحرش الجنسى

السيسي

الرئيس يهنئ الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد

صلاح وميسي

برشلونة يكلف "ميسي" بإنهاء صفقة "صلاح"

ارشيفية

لحظة زرع العبوات الناسفة فى محيط كنيسة العذراء

ريال مدريد

الموعد والقنوات الناقلة للقاء ريال مدريد وريال سوسيداد

شيرين

"حبيب" ينشر وثيقة تدين والد تامر أمين دفاعًا عن شيرين

مستقبل وطن: الجماعات الإرهابية لا تفرق بين استهداف مسجد أو كنيسة

آخر الأخبار

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مستقبل وطن بالقاهرة ينظم الملتقى الأول لأمانة ذوى الاحتياجات الخاصة

#

«مستقبل وطن» يصدر قرارًا بتعيين «قنطوش» أمينًا عامًا مساعدًا للحزب

#

قريبًا.. الروبوتات تجري الولادات القيصرية

#

"مستقبل وطن" يطالب الوزراء بلقاء شهري مع المواطنين على "فيس بوك"

قال المستشار عصام هلال عفيفي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن المحاولة الإرهابية باستهداف كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر، هدفها ضرب الاصطفاف الوطني ونشر الفوضى والخراب، مؤكدًا أن تلك الجماعات المنحرفة لا تفرق بين استهداف مسجد أو كنيسة ولا بين ضرب مسلم ومسيحي إنما تعمل ليل ونهار على زعزعة الاستقرار في مصر.

وأكد "هلال" في تصريح صحفي له، أن قصة إنقاذ شيخ المسجد المجاور للكنيسة وإبلاغه عن العبوات الناسفة التي كانت تستهدف الكنيسة هى حكاية بسيطة للتعايش الذي مضى عليه أكثر من ألف عام ودليل واضح عن مدى وعي وثقافة الشعب المصري الأصيل، مشيرًا إلى أن مصر ستنتصر على الإرهاب بوعي شعبها ويقظة أجهزتها الأمنية الباسلة والتي تضحي بزهرة شبابها لمواجهة تلك الجماعات الإجرامية.

وأشاد "أمين تنظيم مستقبل وطن" بالجهود الأمنية المبذولة لمحاربة تلك الجماعات الإرهابية وتقديم شهيد جديد للواجب هو  الرائد مصطفي عبيد -رحمه الله- أثناء قيامه بمهامه، مؤكدا أنه صفحه جديدة من صفحات التضحيات التي تبذلها الشرطة والقوات المسلحة من أجل رفعة ومكانة هذا الوطن.

وتقدم "أمين تنظيم مستقبل وطن" بخالص التعازي لأسرة الرائد مصطفى عبيد داعيًا الله أن يتقبله فى الشهداء، وأن يرفع درجاته في عليين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "ميدو" يحذر "صلاح" من شبح "كوتينيو"
» على خطى حلا شيحة.. شهيرة تخلع الحجاب
» وزير الداخلية مهنئًا البابا تواضروس: عازمون على التضحية
» اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر -1"
» مفاجأة "الشيشة" تسبب "السمنة والسكر"
» آل الشيخ: هذه حكاية "السعيد" وتلقيت عرضًا لبيع بيراميدز
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ"سموحة"
» غائبة عن الوعى لمدة 10 سنوات.. وتلد
» ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها "العربي" في البيت الأبيض
» وقوف المرأة عارية في المنام "عداوة"
» "أنغام" ترفع دعوى قضائية ضد طليقها.. تعرف على السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:53 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول