بدراوى: لدينا مشروع لإعادة الحياة للمدارس ذات القيمة التاريخية

06 يناير 2019 - 12:30 م

قال الدكتور والسياسي حسام بدراوي، إنه يرأس جمعية تحت اسم تكاتف، مهمتها إعادة إحياء المدارس التاريخية.

وأضاف في تغريدة لة بـ"تويتر": "عندنا مشروع لإعادة الحياة للمدارس ذات القيمة التاريخية واخترنا الأورمان والسعيدية والإبراهيمية والمنصورة الثانوية والنقراشي كبداية وأدعو خريجي هذه المدارس للاشتراك معنا في إعادة هذه المدارس كنماذج نجاح".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "بدراوي" حيث قال محمود الأنصاري: "صعبة أوي يا دكتور أنا خريج السعيدية وأفتخر طبعًا بس حتي السعيدية لم تسلم من زيادة الطلاب غير المنطقية".

فيما رد بدراوي بقوله: "تصور لو جمعنا 200 من الخريجين الناجحين الذين فتح الله عليهم من كل مدرسة وأنا من خلال الجمعية سأوفر موازنة محترمة وعندي من الاتصالات ما سيعطينا تمويل زيادة ونجعل هذه المدارس مرة أخرى قبله تعليم ونموذجا محترما".