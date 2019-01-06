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سخرية من قميص محمد رجب.. والجمهور: "فين البطانة"

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محمد رجب
محمد رجب

محمد الخرو

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أثار قميص الفنان محمد رجب الجدل بسبب عدم وجود  بطانة، وتسبب في سخرية منه ومطالبته بأن يكون هناك بطانة في إشارة إلى واقعة فستان الفنانة رانيا يوسف الذي ارتدته خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وبدأت الواقعة بمجموعة من الصور نشرها "رجب" عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ظهر فيها بإطلالة وصفها البعض بـ"الغريبة" يحث ارتدى قميصا من الدانتيل، وأكد عدد من متابعيه في تعليقاتهم على الصورة أن الإطلالة غير ملائمة له.

شاهد..




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