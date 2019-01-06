لاسارتي: إدارة الأهلي تتحمل مسئولية الخسارة أمام بيراميدز

06 يناير 2019 - 12:07 م

حمل المدير الفني للفريق الأول بالنادى الأهلى مارتن لاسارتى، مسئولية الخسارة التى تلقاها الفريق علي يد فريق نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأول على ملعب الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، للنقص الشديد الموجود فى الفريق، خاصة فى خطى الدفاع والهجوم.

وأعرب المدير الفنى عن غضبه الشديد من قرار الإدارة بالتدعيمات فى الجانب الهجومى، وإغفال الجانب الدفاعى نهائياً، فلم يجد المدير الفنى أى مدافعين أو حلولاً دفاعية خلال المباراة، وهو ما تسبب فى الخسارة.

وطلب المدير الفنى من إدارة النادى سرعة التعاقد مع لاعبين فى مركزى المدافع وخط الوسط المدافع فى أقرب فرصة، لتدعيم الفريق، مشددًا على أن الفريق يعانى بشدة ولن يستطيع تحقيق أهدافه بهؤلاء اللاعبين، لينضم التدعيم لباقى طلبات المدير الفنى التى طلبها من الإدارة والتى كان أبرزها تقليص عدد اللاعبين فى القائمة بسبب زيادتهم ووصولهم إلى 40 لاعبًا فى التدريب.