عامل يطعن ابنه لرفضه العمل فى الحقل

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أقدم مزارع على طعن ابنه الذي رفض مرافقته للعمل في الحقل، ورغبته في الاستقلال بحجرة خاصة به داخل المنزل بمدينة بني عبيد التابعة لمحافظة الدقهلية.

وردت معلومات للواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية من اللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية، يفيد باستقبال مستشفى طوارئ المنصورة الشاب إبراهيم عبد الفتاح المنشاوي -24 سنة عامل- ومقيم بني عبيد مصابًا بطعن شبه نافذ بالبطن على يد والده لخلافات أسرية بينهم.

وتبين أن والد الشاب عبد الفتاح المنشاوي عباس 65 سنة، فلاح ومقيم بني عبيد إبراهيم، وراء ارتكاب الجريمة، وأن الطعن تم استخدام آلة حادة" سكينة" داخل منزلهم بمدينة بني عبيد.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأب مرتكب الواقعة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، والفحص اعترف بطعن نجله لخلافات أسرية بينهما، ورفضه مساعدته في العمل بالحقل وإلحاحه على أن يستقل بحجرة داخل المنزل.

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