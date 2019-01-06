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الإسكان: بدء تسليم الأراضى الأكثر تميزًا فى بدر الثلاثاء

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مدينة بدر
مدينة بدر

وكالات- حنان حمدتو

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وزارة الإسكان

مدينة بدر

قال المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه سيتم بعد غدٍ الثلاثاء 8/1/2019، البدء في تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزًا بالمنطقة ب والمُخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 23/9/2018، وكذا قطع أراضي الإسكان المتميز شمال شرق وشمال غرب الحي المتميز، والمُخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ (27 – 28)/11/2016.

وأضاف الدسوقي في بيان صادر اليوم أنه تم تخصيص يوم الإثنين 18/2/2019 حتى الخميس 18/4/2019، لمن تخلف عن الاستلام في الموعد المحدد.

قطع الأراضي الأكثر تميزاً بالمنطقة  ب:

*تسليم القطع (1 – 2 – 3 – 4 – 10 – 14 – 16 – 17 – 21 – 26)، يوم الثلاثاء 8/1/2019.

* تسليم القطع (27 – 30 – 31 – 33 – 35 – 37 – 38 – 41 – 43 – 44)، يوم الأربعاء 9/1/2019.

* تسليم القطع (45 – 46 – 47 – 51 – 54 – 56 – 61 – 66 – 67 – 70 – 74 – 75)، يوم الخميس 10/1/2019.

* تسليم القطع (76 – 77 – 79 – 82 – 84 – 89 – 92 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100)، يوم الأحد 13/1/2019.

* تسليم القطع (5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18)، يوم الإثنين 14/1/2019.

* تسليم القطع (19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25 – 28 – 29 – 32 – 34)، يوم الثلاثاء 15/1/2019.

* تسليم القطع (36 – 39 – 40 – 42 – 48 – 49 – 50 – 52 – 53 – 55)، يوم الأربعاء 16/1/2019.

* تسليم القطع (57 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 – 64 – 65 – 68 – 69) يوم الخميس 17/1/2019.

*تسليم القطع (71 – 72 – 73 – 78 – 80 – 81 – 83 – 85 – 86 – 87)، يوم الأحد 20/1/2019.

* تسليم القطع (88 – 90 – 91 – 93 – 94 – 95 – 101 – 102 – 103 – 104)، يوم الإثنين 21/1/2019.

* تسليم القطع من 105 : 112، يوم الثلاثاء 22/1/2019.


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