» وزير الداخلية مهنئًا البابا تواضروس: عازمون على التضحية

06 يناير 2019 - 11:44 ص

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لقداســة البابا تواضــروس الثانـــى، بابا الإسكندريــة وبطريـرك الكـرازة المرقسيــة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء بالبرقية:

"يسرنى أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. تلك المناسبة الجليلة التى نستقى منها مشاعر المحبة والمودة وتجسد التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية.. الذين أثبتوا أنهم عصاة على الانكسار أو الفناء.. قادرون على التنمية والبناء.. عازمون على التضحية وهم لوطنهم فداء.

حفظ الله مصر، وألبسها رداء السكينة والأمن، وجعل دوماً إرادتنا على قوى الشر غالبة ولرفعة مصرنا الغالية حاضرة ونافذة.. وكل عام وأنتم بخير.