  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:05 م
بحث متقدم
ريال مدريد

الموعد والقنوات الناقلة للقاء ريال مدريد وريال سوسيداد

كنيسة

أول صور للإرهابى مفجر كنيسة مدينة نصر

شيرين

"حبيب" ينشر وثيقة تدين والد تامر أمين دفاعًا عن شيرين

الإعلامي عمرو أديب

تعليق نارى من "أديب" على هزيمة الأهلى أمام بيراميدز

القوى العاملة توافق على قانون انتخاب ممثلي العمال في الشركات

الإثنين إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

الضابط الشهيد

أول صور للضابط الشهيد فى تفجير كنيسة مدينة نصر

قداس الميلاد

قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح

الإعلامي عزمي مجاهد

مجاهد: "هبلغ عن ابني لو إرهابي"

صلاح وميسي

برشلونة يكلف "ميسي" بإنهاء صفقة "صلاح"

تركي آل شيخ

آل الشيخ:" الأهلى عشقى وأتمنى أن يستفيق من كبوته"

وزير الداخلية مهنئًا البابا تواضروس: عازمون على التضحية

قضايا وحوادث

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

عبد الراضى الزناتى

أخبار متعلقة
#

سقوط نصاب البساتين فى قبضة الأمن

#

أول تعليق من «تواضروس» على حادث كنيسة المنيا

#

وزير الداخلية الإيطالي يفسد مداهمة بتغريدة متسرعة

#

كتابة الأسعار على السلع.. هل يوقف جشع التجار؟

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لقداســة البابا تواضــروس الثانـــى، بابا الإسكندريــة وبطريـرك الكـرازة المرقسيــة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء بالبرقية:

"يسرنى أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. تلك المناسبة الجليلة التى نستقى منها مشاعر المحبة والمودة وتجسد التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية.. الذين أثبتوا أنهم عصاة على الانكسار أو الفناء.. قادرون على التنمية والبناء.. عازمون على التضحية وهم لوطنهم فداء.

 حفظ الله مصر، وألبسها رداء السكينة والأمن، وجعل دوماً إرادتنا على قوى الشر غالبة ولرفعة مصرنا الغالية حاضرة ونافذة.. وكل عام وأنتم بخير.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الداخلية مهنئًا البابا تواضروس: عازمون على التضحية
» اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر -1"
» مفاجأة "الشيشة" تسبب "السمنة والسكر"
» آل الشيخ: هذه حكاية "السعيد" وتلقيت عرضًا لبيع بيراميدز
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ"سموحة"
» غائبة عن الوعى لمدة 10 سنوات.. وتلد
» ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها "العربي" في البيت الأبيض
» وقوف المرأة عارية في المنام "عداوة"
» "أنغام" ترفع دعوى قضائية ضد طليقها.. تعرف على السبب
» حقيقة اغتيال الفنان التركي "مهند"
» الزمالك يعقد مؤتمرًا لتقديم مهاجمه الجديد للإعلام

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول