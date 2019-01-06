زلزال بقوة 4.7 رختر يضرب خورموج الإيرانية

06 يناير 2019 - 11:29 ص

تعرضت مدينة خورموج بمحافظة بوشهر جنوب إيران على الحدود العراقية لهزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الأحد.

وقال حاكم مدينة دشتى الإيرانية فى تصريحات لقناة السومرية نيوز إن الزلزال الذى ضرب خورموج لم يسفر عن وقوع أى خسائر، لافتًا إلى أن قوات العمليات وقوات الإغاثة فى دشتى فى حالة تأهب.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران بأن الزلزال على عمق 17 كيلومترًا تحت الأرض فى مدينة خورموج التابعة لمدينة دشتى فى محافظة بوشهر.