» اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر -1"

06 يناير 2019 - 11:25 ص

انتهت القوات البحرية المصرية والسعودية والأردنية وجيبوتي والسودان واليمن من مراحل التدريب البحرى المشترك "الموج الأحمر -1" والذى استمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية.

واشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات تضمنت تنفيذ تشكيلات إبحار لإتخاذ الأوضاع الهجومية والدفاعية، والتدريب على التصدى لهجوم الزوارق السريعة، والتدريب على الرماية بالذخيرة الحية، والتدريب على صد الهجوم الجوى المعادى باستخدام وسائل الدفاع الجوى والمسح السطحى بالطائرات الملحقة، والتدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش، والتدريب على المعركة التصادمية التى ظهرت مدى التعاون والتنسيق والعمل الجماعى بين القوات المشاركة.

كما قامت عناصر الوحدات الخاصة من الصاعقة البحرية والضفادع البشرية المصرية والقوات المشتركة فى التدريب بتنفيذ بيان عملى للتدريب على القتال فى المناطق المبنية وإستطلاع رأس شاطئ، وفتح الثغرات لتأمين منطقة إنزال القوة الرئيسية المنفذة للهجوم، والتدريب على الإنزال البحرى والإغارة على هدف ساحلى، وتأمين رأس جسر والإنزال السريع بواسطة الطائرة، وتنفيذ رمايات نمطية وغير نمطية بالذخيرة الحية، كذلك التدريب على مهاجمة الوحدات البحرية داخل الموانئ والدفاع عن الساحل.

وصرح العميد الركن على بن أحمد الغانمى مدير التمرين فى كلمة أكد فيها أن هذا التمرين يعد باكورة للعمل البحرى المشترك لتعزيز الأمن البحرى الإقليمى فى منطقة البحر الأحمر الذى يعد من أهم الممرات البحرية التى تغذى معظم أنحاء العالم اقتصاديًا وإضافة ملموسة لتنمية قدرات ومهارات العناصر المشاركة للعمل فى مختلف المسارح البحرية للتصدى لأى عدائيات محتملة تؤثر على أمن المنطقة وسلامتها.

حضر المرحلة الرئيسية الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول الركن فياض بن على الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة السعودية ورؤساء أركان حرب الدول المشاركة فى التدريب والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة.