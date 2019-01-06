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هبوط اضطرارى بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة جزائرية

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وكالات- حنان حمدتو

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هبطت طائرة تركية اضطراريًا أثناء رحلتها من جدة إلى أسطنبول، لإنقاذ حياة راكبة جزائرية، تعرض لوعكة صحية وأصيبت بحالة تشنجات وجارٍ عمل الإسعافات الأولية لها .

وأفادت مصادر ملاحية بالمطار، بأن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الطائرة التركية، قادمة من جدة رحلة رقم 98، وفي طريقها إلى إسطنبول، يطلب إحضار طبيب حجر صحي وسيارة إسعاف، لتعرض راكبة جزائرية “أوي .س” 64 عاما، لوعكة صحية وإصابتها بحالة تشنجات، والسماح له بالهبوط.

وتوجه طاقم طبي إلى الطائرة على موقع 8 بأرض المهبط تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وجرى عمل الإسعافات اللازمة تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، وإلغاء سفر الراكبة ونقلها لمستشفى مصر للطيران للعلاج.

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