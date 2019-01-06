  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:06 م
بحث متقدم
ارشيفية

لحظة زرع العبوات الناسفة فى محيط كنيسة العذراء

ريال مدريد

الموعد والقنوات الناقلة للقاء ريال مدريد وريال سوسيداد

كنيسة

أول صور للإرهابى مفجر كنيسة مدينة نصر

شيرين

"حبيب" ينشر وثيقة تدين والد تامر أمين دفاعًا عن شيرين

الإعلامي عمرو أديب

تعليق نارى من "أديب" على هزيمة الأهلى أمام بيراميدز

القوى العاملة توافق على قانون انتخاب ممثلي العمال في الشركات

الإثنين إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

الضابط الشهيد

أول صور للضابط الشهيد فى تفجير كنيسة مدينة نصر

قداس الميلاد

قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح

الإعلامي عزمي مجاهد

مجاهد: "هبلغ عن ابني لو إرهابي"

صلاح وميسي

برشلونة يكلف "ميسي" بإنهاء صفقة "صلاح"

عاصفة ثلجية تضرب دول الشام

الصفحة الأخيرة

العاصفة نورما
العاصفة نورما

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مصرع 7 أشخاص جراء عاصفة ثلجية في أمريكا

#

لافتات إرشادية لمواطنى الاتحاد الأفريقى بمطار القاهرة

#

عاصفة ثلجية تلغي أكثر من 1240 رحلة جوية بأمريكا

#

صدمة جديدة لـ"الجولاني" بسبب هذا الشيء!

ريال مدريد

الدوري الاسباني

سانتياجو

رويال سوسيداد

تتعرض دول الشام إلى عاصفة ثلجية تبدأ منذ اليوم، أثر منخفض جوي قبطي.

وتبدأ العاصفة من الأراضي الفلسطينية والأردن وصولاً إلى سوريا ولبنان، وأطلقت الجهات المختصة تحذيرات من عاصفة ثلجية.

ومن المتوقع، وفق دوائر الأرصاد الجوية في الدول الأربع، أن تتسبب العاصفة، التي أطلق عليها في لبنان اسم "نورما"، في هطول غزير للأمطار وتساقط للثلوج على المناطق المرتفعة وسط تدني في درجات الحرارة.

وفي سوريا، سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الأحد لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي المنشأ يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن "يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وخاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية والوسطى وثلجيا فوق المرتفعات التي تزيد على 1200 متر والرياح غربية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها أحيانا 70 كلم/س والبحر عالي ارتفاع الموج".

لبنان يتأهب لنورما

أما في لبنان، فقد توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون "الطقس الأحد غائما مع رياح شديدة تتخطى 90 كلم/س ترفع موج البحر لحدود 5 أمتار بخاصة شمالي البلاد..".

كما أشارت إلى هطول "أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تؤدي لتشكل السيول في بعض المناطق"، بالإضافة إلى "تساقط الثلوج على ارتفاع 1200م وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة ليلامس ليلا 1000م وما دون في المناطق الداخلية".

وأكدت مصلحة الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي سيؤثر على "مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.. يشتد تدريجيا ويتحول ليل الأحد الاثنين إلى عاصفة "NORMA " تستمر خلال الأيام اللاحقة".

الأردن.. سيول وبرد

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة الأحد في الأردن، حيث من المتوقع أن "تسود أجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً بوجه عام مع وجود فرصة في شمال المملكة لسقوط زخات خفيفة من المطر.." .

وتوقعت دائرة دائرة الارصاد الجوية أن تكون "الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة تؤدي إلى تدن ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل تلك الرياح في المناطق الصحراوية وأجزاء من المناطق الوسطى".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الداخلية مهنئًا البابا تواضروس: عازمون على التضحية
» اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر -1"
» مفاجأة "الشيشة" تسبب "السمنة والسكر"
» آل الشيخ: هذه حكاية "السعيد" وتلقيت عرضًا لبيع بيراميدز
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ"سموحة"
» غائبة عن الوعى لمدة 10 سنوات.. وتلد
» ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها "العربي" في البيت الأبيض
» وقوف المرأة عارية في المنام "عداوة"
» "أنغام" ترفع دعوى قضائية ضد طليقها.. تعرف على السبب
» حقيقة اغتيال الفنان التركي "مهند"
» الزمالك يعقد مؤتمرًا لتقديم مهاجمه الجديد للإعلام

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:53 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول