» مفاجأة "الشيشة" تسبب "السمنة والسكر"

06 يناير 2019 - 11:14 ص

أظهرت نتيجة أبحاث جديدة أن تدخين الشيشة لا يؤثر فقط علي الجهاز التنفسي بل اتضح أنها أيضًا تؤدي للإصابة بالسكر وتسبب زيادة الوزن.

الدراسة التي أعدها خبراء من كلية الطب في "Brighton and Sussex " ببريطانيا كشفت عن أن من يدخنون الشيشة هم أكثر عرضة ليصابوا بالنوع الثاني من داء السكري، مقارنة بغير المدخنين، موضحة أن جلسة واحدة من استنشاق الشيشة أسوأ بكثير من تدخين علبة كاملة من السجائر، وفق "لها".

الدراسة التي نشرتها صحف بريطانيا على غرار Daily Mail وThe Telegraph شملت عينة من 9840 مشاركاً يضمون 6742 شخصًا من غير المدخنين، إلى جانب 976 ممن دخنوا في وقت سابق، فضلاً عن 864 من مدخني السيجارة سابقاً و1067 من مدخني الشيشة سابقاً و41 من مدخني الشيشة والسجائر.

لقد ارتبطت السمنة، ومتلازمة التمثيل الغذائي، والسكري، وداء الدهون في الدم بشكل إيجابي مع تدخين الشيشة، بينما ترتبط بشكل سلبي بتدخين السجائر.

البروفيسور Gordon Ferns ، وهو أحد المشاركين في الدراسة، أكد أن جلسة واحدة من تدخين الشيشة تعادل تدخين علبة كاملة من السجائر، كما أن حجم السموم التي تدخل الصحة قد تكون بعدد أكبر.

ويقول الخبراء أيضًا إن السبب الذي يجعل الشيشة تتسبب بالسمنة والسكري ناجم عن إحداثهاً تفاعلاً التهابيًا في الجسم، ويؤدي هذا التفاعل في الجسم إلى جعل بعض الأنسجة مقاومة للمفعول الذي يؤديه هرمون الأنسولين المسئول عن ضبط السكر في الدم، ومن المحتمل أيضًا أن تكون النرجيلة مرتبطة بعادات تؤدي إلى زيادة الوزن.