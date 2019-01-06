العصار: تعميم الحنفيات الموفرة على الأماكن كثيفة الاستخدام فى 2019

06 يناير 2019 - 10:42 ص

أكد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مشروع تركيب الحنفيات الموفرة داخل المساجد سيتم تعميمه في عام 2019، لافتًا إلى أن جميع مشاريع القوات المسلحة تهدف دائمًا لراحة وخدمة الشباب والاقتصاد القومي وتنمية الصادرات وتقليل الواردات.

وأضاف العصار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" اليوم المذاع على فضائية "ten "، أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف بتعميم مشروع الحنفيات الموفرة على جميع مساجد مصر وفي أماكن كثيفة الاستخدام مثل المدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها.

وأشار إلى أن وزارة الري أعلنت أن "الحنفيات الموفرة" توفر 75% من استهلاك المياه للحنفية الواحدة.