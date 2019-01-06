قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح

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القاهرة

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عيد الميلاد

الارثوكس

بدأ منذ قليل قداس عيد الميلاد المجيد لطائفة الأرمن الأرثوذكس، وتتجه أنظار المصريين اليوم الأحد للعاصمة الإدارية الجديدة، التى يترأس فيها البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح، التى وعد الرئيس السيسى بافتتاحها والصلاة فيها عيد الميلاد الماضى.

واكتست كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بالسجاد الأحمر، وعلقت فيها الأيقونات القبطية وانتهت من تأسيس المذبح والهيكل ووضع كل أثاث الكنيسة، استعدادًا لقداس عيد الميلاد المجيد مساء الأحد، بحضور كبار رجال الدولة.


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