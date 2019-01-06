أول صور للضابط الشهيد فى تفجير كنيسة مدينة نصر

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لحظة زرع العبوات الناسفة فى محيط كنيسة العذراء

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حصلت "المصريون"، على الصور الأولى للشهيد الرائد مصطفى عبيد ضحية انفجار عبوة ناسفة بجوار كنيسة العذراء أبو سفين بعزبة الهجانة.

وانتقل اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة إلى موقع الحادث، كما انتقل فريق من نيابة مدينة نصر الكلية وأمن الدولة العليا لمعاينة مكان انفجار عبوة ناسفة بجوار كنيسة العذراء أبو سفين بعزبة الهجانة.

وانتدبت النيابة رجال المعمل الجنائي لإجراء المعاينة والفحص ورفع البصمات، وتحفظت على المواد التي عثر عليها في مكان الحادث، وأمرت بنقل جثة الضابط الشهيد إلى المشرحة لإعداد تقرير بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن.

كان مصدر أمني أكد انفجار عبوة ناسفة بجوار كنيسة العذراء أبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر، ما أسفر عن استشهاد ضابط المفرقعات الرائد مصطفى عبيد وإصابة آخر، أثناء فحص حقيبة كانت تحتوى على العبوة.





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