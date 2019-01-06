وصف خارج من إعلامي لشيرين على الهواء

06 يناير 2019 - 10:36 ص

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك لإساءتها لمصر خلال إحيائها حفل رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، إن شيرين عبد الوهاب لا تتحكم فيما تقوله، حيث إنها تجاوزت بحق مصر أكثر من مرة.

وأضاف أن شيرين لا تستحق الشهرة التي حظيت بها، قائلاً: "عيب على واحدة بحجمها تقول إنها خسارة في مصر، ده شيء مقزز ومقرف، إنتي صفر بلا قيمة".

وطالب الإعلامي نقابة المهن الموسيقية بضرورة اتخاذ موقف حاسم ضد شيرين ، قائلا: "يغور الفن من وش الخطائين، مش عاجبك مصر سبيها وروحي قطر".