فتح محور 26 يوليو فى الاتجاهين

06 يناير 2019 - 10:33 ص

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إعادة فتح محور 26 يوليو في الاتجاهين، بعد انتهاء أعمال صيانة للفواصل العرضية الخاصة بالمحور بنطاق المحافظة، لرفع كفاءة الكوبري، وتسهيل حركة المرور، وسط انتشار الخدمات لتسيير حركة السيارات.

كانت إدارة مرور الجيزة، أعلنت عن مجموعة من الأعمال تستلزم غلق مطلع محور 26 يوليو للاتجاه القادم من كوبري 15 مايو والمؤدى لمدينة 6 أكتوبر وبالاتجاه العكسي وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة المرور.