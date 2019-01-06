اليوم.. جنازة عسكرية لشهيد الشرطة فى انفجار كنيسة مدينة نصر

06 يناير 2019 - 10:32 ص

ذكرت مصادر أمنية لقناة "سكاي نيوز"، أن جنازة عسكرية ستقام لتشييع جثمان الرائد مصطفى عبيد، اليوم الأحد، في مسقط رأسه بمحافظة القليوبية، وذلك بعدما استشهد أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها بجوار كنيسة بمدينة نصر.

وكان عبيد ضابطًا بإدارة المفرقعات في مديرية أمن القاهرة، وهو متزوج ولديه طفلان، وهو نجل اللواء عبيد الأزهري.

وعمل عبيد في البداية كضابط مباحث في القاهرة، ثم تأهل للالتحاق بإدارة المفرقعات عام 2012، ونجح في فك عدد كبير من العبوات الناسفة.