"تواضروس" يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

06 يناير 2019 - 10:24 ص

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجموعة من كبار رجال الدولة والوزراء والسفراء وأساقفة من المجمع المقدس للكنيسة ووفد من الكنيسة الإنجيلية الأمريكية.

ومن المقرر أن تبدأ الصلوات عقب الافتتاح الرسمي لكاتدرائية ميلاد المسيح والتى تتسع نحو 8 آلاف شخص، وبها 27 قبة ومزينة بالأيقونات القبطية .

وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترتيبات قداس عيد الميلاد المجيد المقرر إقامته مساء اليوم، وذلك بالنسبة لحاملي دعوات الحضور .

وقال إن التجمع سيكون بدءًا من الساعة 12 ظهرًا حسب اتفاق مناطق التجمع والتحرك بأتوبيسات خاصة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعودة لنفس المناطق عقب انتهاء القداس الإلهي.

وأضاف أنه بالنسبة لترتيبات يوم عيد الميلاد المجيد غدًا الإثنين، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية فإن البابا تواضروس سيستقبل الآباء الأساقفة والكهنة ومجالس الكنائس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا، ويكون الدخول من بوابة رقم 4 من شارع لطفى السيد.

وأشار إلى أن البابا تواضروس سوف يستقبل المهنئين بالعيد من رجال الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية من العاشرة والنصف صباحا وحتى الواحدة من بعد الظهر ويكون الدخول من بوابة 1 المطلة على شارع رمسيس، لافتًا إلى أن دخول شعب كنائس الأنبا رويس والبطرسية من بوابة 1 أيضا المطلة على شارع رمسيس مترجلين من الساعة التاسعة صباحا، فيما سيكون دخول الإعلاميين والصحفيين الحاصلين على تصاريح تغطية اليوم من المركز الإعلامي للكنيسة من بوابة رقم 1.