  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:08 م
بحث متقدم
ارشيفية

لحظة زرع العبوات الناسفة فى محيط كنيسة العذراء

ريال مدريد

الموعد والقنوات الناقلة للقاء ريال مدريد وريال سوسيداد

كنيسة

أول صور للإرهابى مفجر كنيسة مدينة نصر

شيرين

"حبيب" ينشر وثيقة تدين والد تامر أمين دفاعًا عن شيرين

الإعلامي عمرو أديب

تعليق نارى من "أديب" على هزيمة الأهلى أمام بيراميدز

القوى العاملة توافق على قانون انتخاب ممثلي العمال في الشركات

الإثنين إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

الضابط الشهيد

أول صور للضابط الشهيد فى تفجير كنيسة مدينة نصر

قداس الميلاد

قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح

الإعلامي عزمي مجاهد

مجاهد: "هبلغ عن ابني لو إرهابي"

صلاح وميسي

برشلونة يكلف "ميسي" بإنهاء صفقة "صلاح"

في أمريكا..

غائبة عن الوعى لمدة 10 سنوات.. وتلد

الصفحة الأخيرة

فتاة في غيبوبة
فتاة في غيبوبة

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

التجنيد إجباري للفتيات.. تعرف على الشروط

#

100 ألف جنيه غرمة وحبس 10 سنوات لمدرس هتك عرض طالبة

#

"الصحفيين" تكرم أبطال العرض المسرحي "عبور وانتصار"

#

قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

شرطة

غيبوبة

البريد الالكترونى

بالرغم من أنها في غيبوبة في المستشفى منذ 10 سنوات إثر الإصابة في حادث غرق، إلا أنها وضعت طفلاً.

ودفع هذا الأمر شرطة "فينكس" بالولايات المتحدة لبدء تحقيق في تقارير بتعرضها لاعتداء جنسي.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المرأة التي ترقد في غيبوبة في مركز "هاسيندا" للرعاية الصحية، جاءتها آلام المخاض في 29 ديسمبر ووضعت صبيا.

وأضافت التقارير أنه لم يكن أحد على علم بأن المرأة حامل، ولا حتى طاقم الرعاية الصحية الذي لم يفهم في بادئ الأمر سبب أنينها.

وقال الشرطي تومي تومسون لـ"رويترز" عندما سئل عن التقارير الإعلامية "هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل شرطة فينكس".

وأضاف ديفيد ليبوفيتز المتحدث باسم "هاسيندا" إن المنشأة علمت مؤخرا عن "الواقعة المثيرة للقلق بصورة كبيرة" لأحد المقيمين بها.

وأحجم عن تحديد ما إذا كان قد طُلب من العاملين إجراء اختبار تحليل للحمض النووي (دي.إن.إيه) لتحديد المشتبه به المحتمل، أو ما إذا كانت المنشأة تتخذ أي إجراءات وقائية لحماية المرضى من حدوث موقف مماثل.

وقال ليبوفيتز في رسالة بالبريد الإلكتروني "في حين أن القوانين الاتحادية وقوانين الولاية تحظر علينا مناقشة صحة أو حالة المريض علانية، فإن هاسيندا كانت وما زالت تتعاون بصورة كاملة مع وكالات إنفاذ القانون وجميع الوكالات التنظيمية المختصة فيما يتعلق بهذا الأمر".

ويصف مركز "هاسيندا" للرعاية الصحية نفسه على أنه مقدم الرعاية الصحية المتخصص الرائد في أريزونا للرضع والأطفال والمراهقين والشباب الذين يعانون من أمراض مزمنة بالإضافة إلى ذوي الإعاقة الذهنية والذين يعانون من عجز في النمو.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الداخلية مهنئًا البابا تواضروس: عازمون على التضحية
» اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر -1"
» مفاجأة "الشيشة" تسبب "السمنة والسكر"
» آل الشيخ: هذه حكاية "السعيد" وتلقيت عرضًا لبيع بيراميدز
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ"سموحة"
» غائبة عن الوعى لمدة 10 سنوات.. وتلد
» ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها "العربي" في البيت الأبيض
» وقوف المرأة عارية في المنام "عداوة"
» "أنغام" ترفع دعوى قضائية ضد طليقها.. تعرف على السبب
» حقيقة اغتيال الفنان التركي "مهند"
» الزمالك يعقد مؤتمرًا لتقديم مهاجمه الجديد للإعلام

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:53 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول