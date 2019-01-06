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رسميًا.. وقف نقيب الصيادلة بقرار المحكمة

الحياة السياسية

الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة
الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة

متابعات - الدويني فولي

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أعلن مجلس النقابة العامة للصيادلة، تسلمه صباح اليوم الأحد، الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإدارى المتضمن إلغاء جمعية 14 مايو الماضى، التى دعا لها نقيب الصيادلة الموقوف محيي عبيد، لعزل أعضاء المجلس وإلغاء جميع ما ترتب عليها من آثار.

أوضح مجلس نقابة الصيادلة، فى بيان، أن الحكم تضمن أيضا صحة قرار وقف محى عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب.

يأتى ذلك بعد ساعات من إصدار نيابة وسط القاهرة بإشراف أيمن بدوى المحامى العام، بحبس محى عبيد نقيب الصيادلة 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بواقعة التعدى على صيدلى بالضرب، إثر نزاع على مجلس النقابة في أكتوبر الماضى.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، قضت المحكمة بوقف العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة الموقوف يوم 14 مايو الماضي، وقبول القرارات الصادرة من العمومية الثانية، والتي كان أهم قراراتها وقف المدعو محيى عبيد عن عمله نقيبا للصيادلة.


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