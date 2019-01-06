  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:07 م
بحث متقدم
ارشيفية

لحظة زرع العبوات الناسفة فى محيط كنيسة العذراء

ريال مدريد

الموعد والقنوات الناقلة للقاء ريال مدريد وريال سوسيداد

كنيسة

أول صور للإرهابى مفجر كنيسة مدينة نصر

شيرين

"حبيب" ينشر وثيقة تدين والد تامر أمين دفاعًا عن شيرين

الإعلامي عمرو أديب

تعليق نارى من "أديب" على هزيمة الأهلى أمام بيراميدز

القوى العاملة توافق على قانون انتخاب ممثلي العمال في الشركات

الإثنين إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

الضابط الشهيد

أول صور للضابط الشهيد فى تفجير كنيسة مدينة نصر

قداس الميلاد

قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح

الإعلامي عزمي مجاهد

مجاهد: "هبلغ عن ابني لو إرهابي"

صلاح وميسي

برشلونة يكلف "ميسي" بإنهاء صفقة "صلاح"

بالصور..

"حبيب" ينشر وثيقة تدين والد تامر أمين دفاعًا عن شيرين

آخر الأخبار

شيرين
حسام حبيب وتامر أمين

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

حما "شيرين" يفاجيء تامر أمين بكواليس صادمة عن إساءتها لمصر

#

أمين: شوفتوا المصيبة اللي عملتها "شيرين" في حفلها الأخير؟

#

تعليق مثير للجدل من تامر أمين على صور محمد صلاح

#

تامر أمين يكشف عن رد فعله حين رأى 7 راقصات عاريات أمامه

مرور الجيزة

محور 26 يوليو

فتح محور 26 يوليو

رد الفنان حسام حبيب على هجوم الإعلامي تامر أمين على زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، باتهامها بالإساءة لسمعة مصر، بنشر وثيقة تدين والدة الإعلامي الراحل أمين بسيونى.

ونشر "حبيب" وثيقة مرسلة إلى رئيس الوزراء السابق، أحمد نظيف، من قبل السلطان بن عبد العزيز بشأن واقعة قديمة تخص أمين بسيوني والد تامر أمين، ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، مُتهمًا إياه بالعبث ببعض الممتلكات، خلال تواجده بالأراضي الحجازية، فضلًا عن اختفاء بعض الساعات والأحجار الكريمة خلال تواجده، ولم يصدر قرار ضده سوى استرداد الممتلكات فقط حينها.

وعلق "حبيب" على البرقية التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام" قائلًا: "فاقد الشيء لا يعطيه أمثالكم أسوأ صورة لمصر.. والبقية تأتي إن شاء الله ".

وكان تامر أمين طالب نقابة المهن الموسيقية، بوقف شيرين عبد الوهاب "لايف"، قائلًا إنها شخص غير مسئول عن حمل "المايك" ومخاطبة الناس.

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "بحب صوتها وحنجرتها الذهبية، بس الحب حاجة والصح حاجة، وإني أسكت على الإساءة لبلدي حاجة تانية ".

وأكد أن شيرين عبد الوهاب قالت "أنا خسارة في مصر"، وعندما كسرت منضدة قالت: "أهلًا بكم في مصر ".

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الداخلية مهنئًا البابا تواضروس: عازمون على التضحية
» اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر -1"
» مفاجأة "الشيشة" تسبب "السمنة والسكر"
» آل الشيخ: هذه حكاية "السعيد" وتلقيت عرضًا لبيع بيراميدز
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ"سموحة"
» غائبة عن الوعى لمدة 10 سنوات.. وتلد
» ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها "العربي" في البيت الأبيض
» وقوف المرأة عارية في المنام "عداوة"
» "أنغام" ترفع دعوى قضائية ضد طليقها.. تعرف على السبب
» حقيقة اغتيال الفنان التركي "مهند"
» الزمالك يعقد مؤتمرًا لتقديم مهاجمه الجديد للإعلام

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:53 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول